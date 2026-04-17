ରାଜ୍ୟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର 87 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଡିଜି (ETV BHARAT ODISHA)
କଟକ : ୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ରୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବା BNS ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଆସିଛି । ବିଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ୩୬୦ଟି ମାମଲାରେ ୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୮୭% କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ହାସଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ । ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ କଟକ ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଡିଜିପି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ମାନିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ୧୦ ଏସପି, ୧୫ ତଦାରଖ ଅଧିକାରୀ, ୧୭ ଜଣ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଏବଂ ୨୬ ଜଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଉତ୍ତମ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ସହ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ନୂତନ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବାପରେ DGP ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନର ସଫଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୩୪୭, ତା ୦୨.୦୯.୨୦୨୫ ରିଖରେ ଧାରା ୬୪(୧)/୩୫୧(୨) ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା /୬ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୩୭ ଦିନରେ ମାମଲାର ତ୍ଵରିତ ବିଚାର କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
କଟକ ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। (ETV BHARAT ODISHA)
ସେହିପରି କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୧୮୨, ତା ୧୧.୦୪ .୨୦୨୫ ରିଖ ଧାରା ୩୫୧ (୨) ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା /୪ (୧) ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୮୮ ଦିନରେ ମାମଲାର ତ୍ଵରିତ ବିଚାର କରାଯାଇ ଦୋଷୀକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ସଜ୍ଜା ସହିତ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୧୬୪, ତା ୦୪.୦୬.୨୦୨୫ ରିଖ ଧାରା ୭୪/୭୫/୧୧୫ (୨) /୧୨୬ (୨)/୧୩୭(୨) /୩୫୧(୨) ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା /୧୦/୧୨ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ତଥା ପ୍ରସାଶନିକ ସମନ୍ବୟ ଯୋଗୁ ୮୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ତ୍ଵରିତ ବିଚାର କରାଯାଇ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୬୬, ତା. ୨୯.୦୪.୨୦୨୫ ରିଖ, ଧାରା ୩୩୩ /୭୦(୧) ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ମାମଲାଟିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବିଚାର କରି ସଫଳତାର ସହ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ୧୪୯ ଦିନରେ ମାମଲାର ତ୍ଵରିତ ବିଚାର କରାଯାଇ ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶରତ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୦, ତା. ୧୩.୦୪.୨୦୨୫ ରିଖରେ ଧାରା ୧୩୭(୨) /୮୭/୧୨୭ (୪) /୧୪୩(୩) /୧୪୩(୫) /୧୪୪(୧) ୬୫(୧) /୧୧୧(୪) /୩୧୮ (୨) /୪୯/୩ (୫) ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା /୬ (୧) ଓ ୧୭ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୫୩ ଦିନରେ ମାମଲାର ତ୍ଵରିତ ବିଚାର କରାଯାଇ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତକରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିଆଳି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୩୪, ତା. ୨୩.୦୫.୨୦୨୫ ରିଖରେ ଧାରା ୬୪(୨) (i ) ୬୫(୨) /୩୫୧(୨) ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା /୬ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୫୪ ଦିନରେ ମାମଲାର ତ୍ଵରିତ ବିଚାର କରାଯାଇ ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୫୦,୦୦୦ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ନୂତନ ଆଇନର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଆଣି ପାରିଛି ବୋଲି ଡିଜି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି ।ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ମୋଟ୍ ୬୮ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଡିଜି । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଜଣ ଏସପି, ୧୫ ଜଣ ତଦାରଖ ଅଧିକାରୀ, ୧୭ ଜଣ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଓ ୨୬ ଜଣ ତଦନ୍ତକାରି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତା.୦୧.୦୭.୨୦୨୪ ରୁ ତା.୩୧.୧୨.୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆଇନ ବଳରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୭ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ।
ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ୨୧ଟି POCSO Act, ୩ଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ୨ଟି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରହିଛି । ଏହି କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, DNA ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା, e-Sakhya ପଦ୍ଧତି ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ଶେଷରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି କୁଶଳତାର ସହିତ ତଦାରଖ କରାଯାଇଛି । ନୂତନ ଆଇନ ପୋଲିସର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଆଣିଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଡିଜିପି ଶ୍ରୀ ଖୁରାନିଆ ଉତ୍ତମ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ (IO)ମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ୫୦୦୦ ଅର୍ଥରାଶି ସହିତ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏସପି, ତଦାରଖକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ) ଶ୍ରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର, ଆରକ୍ଷୀ ମହା ନିରିକ୍ଷକ ଡ. ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଦଣ୍ଡବିଧି ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ, ଅପରାଧ ଶାଖାଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ