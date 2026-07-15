ନୟାଗଡ଼ ସହରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ନେଇ ବିବାଦ: ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଛେରାପହଁରା କରିବାକୁ ବିରୋଧ

ନୟାଗଡ଼ ସହରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ନେଇ ବିବାଦ: ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଛେରାପହଁରା କରିବାକୁ ବିରୋଧ
ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିବାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମସ୍ୟା । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୁଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : July 15, 2026 at 10:44 PM IST
NAYAGADA RATH YATRA ISSUE, ନୟାଗଡ଼ : ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୟାଗଡ଼ ପୁରୁଣା ସହରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିବାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନର (Endowment Commissioner) ।
ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରଥରେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଛେରାପହଁରା କଲେ 2018 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ । ତେଣୁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଛେରାପହଁରା ନକରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିଛା ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କର୍ଣ୍ଣଦେଵ ସମାଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନର (Endowment Commissioner)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବାରୁ ସେ ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କୌଣସି ମତେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କଲେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯିବ । ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିବା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇଛି । ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିବାକୁ ନେଇ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ଜିଦିରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ କମିଶନର (Endowment Commissioner) । ତେଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୀଳଗିରିର ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା; ରଥ ତଳେ ହୁଏ ଛେରା ପହଁରା, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମାଉସୀମା' ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚେ ରଥ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୁକୁରଜଙ୍ଘାରେ ରଥଯାତ୍ରା; ୮ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ୪୫ ଫୁଟର ରଥରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ପରି ଲାଗିଥାଏ ୧୬ଟି ଚକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଘୋଷଣା ପରେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱରେ କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅଡୁଆରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୟାଗଡ଼ରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଖୋଳତାଡ଼, 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଯାଞ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼