ମାଁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବିବାଦ: NSUIର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ପଦବୀରେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର୍ଯ୍ୟା ନାୟକ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 16, 2026 at 6:51 PM IST
NSUI protest against election results, ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମାଁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ । ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ପଦବୀରେ ଏବିଭିପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର୍ଯ୍ୟା ନାୟକ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଫଳାଫଳରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇ (NSUI) । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ NSUI ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନ୍ଏସ୍ୟୁଆଇର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇଥିବା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ସାଗର ଚରଣ ଦାସ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପରାଜୟର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କଲେଜରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏବିଭିପି ନିୟମ ପାଳନ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ NSUIର ପ୍ରାର୍ଥି ଅଭିପ୍ସା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଗୁଆ ଅଛୁ (ଲିଡ୍ କରୁଛୁ) । ଯଦି ଏହା ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ କାହିଁକି କଲେଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ? ଏହା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜାଗା, ଏହା କୌଣସି ଏମଏଲଏ କିମ୍ବା ଏମପି ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ଯେ ବାହାରୁ କେହି ଆସି ଯାହାବି ଚାହିଁବେ କରିବେ । ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ଭୋଟିଂ ହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏବଂ ବାହାରେ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯାଇଛି, ତେବେ ଡିସ୍ପ୍ଲେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ? ପୁଣି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ କ’ଣ ଫଳାଫଳ ବାହାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଉନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ, ସେ ଏବିଭିପି ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନାରାବାଜି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ କିପରି ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜିତିଯିବେ ? ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିରେ ଆଦୌ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ବି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି । ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଆମର ଦାବି ଏହା ଯେ ଏକ ସଠିକ୍ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଫଳାଫଳ ବାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ," ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏଥର ଲଢେଇ ଜୋରଦାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଳାହାଣ୍ଡିର ୪ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ୍; ସରଗରମ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି)