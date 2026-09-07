ETV Bharat / state

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦ: ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ୭ ମୃତ, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ଶୂନ

ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଓ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara flood death
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 9:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଘୋଡାଇବାକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ 'ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି' କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଚଳିତବର୍ଷ ତିନି ତିନି ଥର ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ୍ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆପାଦକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଦୀରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ରୁହେ ତେବେ ବର୍ଷର ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଏହାକୁ ବନ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯିବ କି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଓ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ବିରୂପା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ଓ କାଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଜୁନ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପରେ ପରେ ଏହି ନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ମହିଳା ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇ ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ 'ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି' ରୂପରେଖ ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲ ନିନ୍ଦା କରିଛି ।

ଚଳିତଥର ବନ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ପେଣ୍ଠପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନାୟାଡ଼ିହା ଗାଁର ଅନିର୍ବାଣ ବିଶ୍ଵାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିକିରା ଗାଁର ତ୍ରିଲୋଚନ ରାଉଳଙ୍କ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯିବା ପରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତନୁପୁର ଗାଁର ୧୩ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ଅଞ୍ଜଳି ମଲିକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେତପଡା ଗାଁର ପ୍ରବୀର ଦାସ ଓ ଭୁଇଁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଳମଡା ଶାସନ ଗାଁର ସୀତାକାନ୍ତ ମଲିକଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ କାରଣରୁ ଅଳପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାମୋଦର ପାଟଣା ଗାଁର ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ ଏବଂ ରାଜକନିକା ଥାନା ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଗାଁର ପାରେଶ୍ୱର୍ ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅମରବର ବିଶ୍ଵାଳ କୁହନ୍ତି," ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି।​ ଏଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥି ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଦୁଇ ମାସର ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୬ ଜଣରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରେଇଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର ନକରି ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କେହି ମୃତାହତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଓ 'Zero casualty' ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ୭ଟି ନଦୀ ୨୭ଟି ଶାଖା ଉପନଦୀର ଜିଲ୍ଲା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଳର ତାଣ୍ଡବ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବାବଦରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ କିନ୍ତୁ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିଯାଏ ଏବଂ ତା' ପରେ ନଈରେ ପାଣି ଆସିଲେ ତାହା ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ।​ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ବଦଳରେ ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ବଖାଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ zero casualty ଦର୍ଶାଇବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜବାବ ଦେବେ"

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଧୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ବର୍ଷ ତିନି ଥର ବନ୍ୟା ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ,ରାଜକନିକା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତିକି ବନ୍ୟା ହେଲାଣି ଏ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।​ ଏଇ ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମଲେଣି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ଦେବାକୁ ନାରାଜ କି ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ନାରାଜ । ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଯେତେ ଜୋରରେ ହୁଏ, ସେତେ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି" ।

ଦୀର୍ଘ ଦୁଇମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାରେ ମୋଟ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ହିସାବ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟର୍ କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମର କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ତ ଆଗରୁ ହୋଇ ଆସୁଛି ତା’ଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗାଧୁଆ ଘାଟ ତିଆରି କରିଛୁ। ଅନେକ ସଚେତନତା କ୍ୟାମ୍ପ୍ କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ବୁଡିଯିବା ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ୨ ରୁ ୩ଟି ବୁଡିଯିବା ଘଟଣା ଆସିଛି ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହି କହି ପାରିବା । ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇନି। ଯାହା ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୋବରୀ ନଦୀଗର୍ଭକୁ ଧସିଲା 200 ଫୁଟ ବନ୍ଧ, ଭୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନଈକୂଳିଆ ଲୋକେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଟି ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ପତି-ପତ୍ନୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ଚାଲିଗଲା ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

KENDRAPARA FLOOD
FLOOD DEATH CONTROVERSY
FLOOD ZERO CASUALTY
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ
KENDRAPARA FLOOD DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.