ବାଲିଯାତ୍ରା ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ବିବାଦ, ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଆଗକୁ ଆହୁରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : November 15, 2025 at 9:58 PM IST
କଟକ: ଶେଷ ହୋଇଛି 2025 ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା । ମାତ୍ର ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାଦବିବାଦ । ବିଶେଷକରି ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନରେ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଶ୍ରେୟା ଘୋଷଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣ ପରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ବୟାନ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
ବିବାଦ ଘେରରେ ବାଲିଯାତ୍ରା:
ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଥିଲା । ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଠାରୁ ନେଇ ଶେଷ ଦିନରେ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଠେଲାପେଲା ହେବା ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ତେବେ ପୋଲିସ ଡିଜି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଠେଲାପେଲା ହେବା ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜର ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି, 'ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନରେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରୁନଥିଲା ବରଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସମ୍ୱନୟରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ।'
ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ନାଇଟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା । ବୈଷ୍ଣବପାଣି ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖ ସହ ପୁରା ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣନିଃଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଓ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା । ପଡ଼ିଆରେ ଭରପୁର ଦର୍ଶକ ହେବାପରେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଥିଲେ ଗାୟିକା ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ । ଏହାପରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି,"ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଡ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଣାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ କୈଣସି ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିନାହିଁ । ଏଭଳି ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଗକୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇଥିଲା:ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଦୋଳିରେ ଦର୍ଶକ ୨ ଘଣ୍ଟା କାଳ ଅଟକିଯିବା ଏବଂ ଏହାପରେ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ନାଇଟରେ ଠେଲାପେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାଲିଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି,"ସେଦିନ ସେଭଳି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା । ଲୋକ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ତିନିଜଣ ଅଚେତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଚେତ ହୁଅନ୍ତି । ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଷ୍ଟେଜ ନିକଟରେ ଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଡ଼ବଲ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା । 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଇଥିଲା ।"
ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୂଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଇଥିଲା:
ଡିଜିପି କହିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି,"ବାଲିଯାତ୍ରା କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରେନାହିଁ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ନାହିଁ । ବାଲିଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ରହିଛି । ଆୟୋଜନର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମନ୍ବୟରରେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ହୁଏ । ସେଥିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଥାଆନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ । ସେଦିନ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୧୦ଟା ୧୫ମିନିଟରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏପରି ନ କରିଥିଲେ ଲୋକ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା ଓ ଠେଲାପେଲା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାନ୍ତା । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୧୦ଟା ୧୫ମିନିଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ।"
