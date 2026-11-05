ରାଜଧାନୀରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ: ୩୬ ଦିନର ଧାରଣା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମିଳିବାରୁ ସାଥୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଲେ !
ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏଁ ପ୍ରତିବାଦର ଅଭିନବ ଚିତ୍ର । ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନରେ କମ୍ପିଲା ରାଜଧାନୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 5, 2026 at 11:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ୩୬ ଦିନ । ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ । ଆଉ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଶେଷରେ ଅସୁସ୍ଥ ସାଥୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ।
ସମୟ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ଟା । ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ଆଇଜି ପାର୍କ ଦେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ । କାନ୍ଧରେ ଅସୁସ୍ଥ ସାଥୀ, ପାଟିରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ । ଏହି ଘଟଣା ଉଠାଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଦୀର୍ଘ ୩୬ ଦିନ ହେଲା ନିଜର ଦାବି ଓ ହକ୍ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାରର ଠିକା କର୍ମଚାରୀ । ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଧାରଣାରତ କର୍ମଚାରୀ । ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସାଥୀ କର୍ମଚାରୀ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ।
ଆଉ ତା'ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେଇଥିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ସମୟ ସାଢ଼େ ୩ଟା । ଶହେରୁ ଅଧିକ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ହଠାତ୍ ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ବାହାରିଲେ । ଆଇଜି ପାର୍କ ଦେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଦଯାତ୍ରା । କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପଦଯାତ୍ରା ନଥିଲା । ଅସୁସ୍ଥ ସାଥୀଙ୍କୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଥିଲେ ସହକର୍ମୀ। ଜଣେ ସାଥୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ।
ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା ଆକ୍ରୋଶ, ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଅସହାୟତାର ଚିତ୍ର । ରାସ୍ତାରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ।
ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ସାଥୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଛୁ ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି । ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ?ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ।
୩୬ ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଆଜିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କହୁଛି । ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମୁନି, ଆଉ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ସାଥୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନିଜେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିବାଦର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 4 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କମିଟିର ଗଣଧାରଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର