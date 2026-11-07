ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତଦେହ ! ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର
ପୁଣି ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କା ଓ ନୂତନ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଣିଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 7, 2026 at 3:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି (ଶନିବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଏମଜି ଛକ ଠାରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକ । 4000ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପିଏମଜି ଛକ ଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତଦେହ ସାଜି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଖୁସି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାକିରି ହରାଇବାର ଭୟ । ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଠିକା କର୍ମଚାରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।
ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେଇ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ 38 ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି । ମାତ୍ର ଏନେଇ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ।
ମିଳିଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି, ଏବେ ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କା:
ଗତ ମେ' ମାସରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନେ 13 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ୧,୭୪୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେବା ସହ ନୂତନ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପୁଣିଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ।
ପ୍ରମୁଖ ଦାବି:
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଠିକାରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା । ଏହାସହ ମିଟର ରିଡର୍ ଓ ବିଲ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ପ୍ରଦାନ, ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠିକାକରଣ ଓ ଘରୋଇକରଣ ନୀତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଶ୍ରମିକ ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ପଳାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାମ କରିଆସୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।"
ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଓ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର