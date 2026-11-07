ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତଦେହ ! ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍‌ଗାର

ପୁଣି ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କା ଓ ନୂତନ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଣିଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

contractual electrical employee deadbody strike Lower PMG Bhubaneswar
ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତଦେହ ସାଜିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2026 at 3:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି (ଶନିବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଏମଜି ଛକ ଠାରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକ । 4000ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପିଏମଜି ଛକ ଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତଦେହ ସାଜି ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଖୁସି, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାକିରି ହରାଇବାର ଭୟ । ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଠିକା କର୍ମଚାରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।

ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତଦେହ ସାଜିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ (ETV Bharat Odisha)

ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେଇ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ 38 ଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି । ମାତ୍ର ଏନେଇ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି ।

Collective 'living corpse' protest demanding justice
ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ସାମୂହିକ ଜୀବନ୍ତ ମୃତଦେହ ପ୍ରତିବାଦ (ETV Bharat Odisha)

ମିଳିଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି, ଏବେ ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କା:
ଗତ ମେ' ମାସରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନେ 13 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ୧,୭୪୪ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା । ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେବା ସହ ନୂତନ ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପୁଣିଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ।

ପ୍ରମୁଖ ଦାବି:
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଠିକାରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା । ଏହାସହ ମିଟର ରିଡର୍ ଓ ବିଲ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ପ୍ରଦାନ, ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠିକାକରଣ ଓ ଘରୋଇକରଣ ନୀତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

Electricity consumers and contractual workers have launched a protest, citing fears of layoffs and the non-fulfillment of various demands.
ଛଟେଇ ଆଶଙ୍କା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଠିକା କର୍ମଚାରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରମିକ ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ପଳାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାମ କରିଆସୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।"

Protest with the slogan Save Odisha
ଓଡିଶା ବଞ୍ଚାଅ ନାରା ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)

ସରକାର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଓ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ TPCODL ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ELECTRICITY EMPLOYEES STRIKE BBSR
ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଏମଜି ଛକ
ଜୀବନ୍ତ ମୃତଦେହ ସାଜି ପ୍ରତିବାଦ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.