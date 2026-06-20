ରାଜଧାନୀରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା; ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଟକ
ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 20, 2026 at 5:31 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 5:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଡ଼କଣ ଓମ୍ ସାଇ ବିହାରରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଛି ଅଟୋ ଚାଳକ । ମୃତକ ହେଲେ ସୁଶୀଲ ସିଂ (୫୫) । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି (୪୫)କୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର
ଆକ୍ରମଣରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ବେକରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇ ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଇଛି । ଆଜି ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜେଲରୁ ଫେରି ଘଟାଇଲେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ
ଏସିପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନୀଳକଣ୍ଠ ବିରୋଧରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା । କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ ଜେଲରୁ ଫେରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ," ବୋଲି ACP କହିଛନ୍ତି ।
ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ମୃତକ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅଟୋ ଚଲାଏ । ସେ ଓମ୍ ସାଇ ବିହାରରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୁଲଭ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବ୍ଲକ୍- ୧୧ର ୧୧/୫ ଫ୍ଲାଟରେ ରୁହେ । ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସେହିପରି ମୃତ ସୁଶୀଲ ଠିକାଦାର ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଓମ୍ ସାଇ ବିହାର ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ହଉସିଂବୋର୍ଡ କଲୋନିରେ ରୁହନ୍ତି । ସୁଶୀଲ ମୃତ ଶଳାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅଙ୍କ ସହ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବ୍ଲକ୍- ୧୨ରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ରହସ୍ୟରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଦେଲେ କି କ୍ଲିନଚିଟ୍ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା, ୫ ଦିନିଆ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା NHRC ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର