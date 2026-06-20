ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା; ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଟକ

ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Contractor stabbed to death in Mancheswar: Extra marital affair suspected, accused auto driver arrested
ରାଜଧାନୀରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା; ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଟକ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 5:31 PM IST

|

Updated : June 20, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଡ଼କଣ ଓମ୍ ସାଇ ବିହାରରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଛି ଅଟୋ ଚାଳକ । ମୃତକ ହେଲେ ସୁଶୀଲ ସିଂ (୫୫) । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି (୪୫)କୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ତେବେ ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।


ରାଜଧାନୀରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା; ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଟକ (ETV BHARAT ODISHA)

ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର

ଆକ୍ରମଣରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ବେକରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇ ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଇଛି । ଆଜି ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍
ଘଟଣା ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନ୍ନତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।
Contractor stabbed to death in Mancheswar: Extra marital affair suspected, accused auto driver arrested
ରାଜଧାନୀରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା; ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଟକ (ETV BHARAT ODISHA)
"ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀଳକଣ୍ଠକୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି, ଛୁରୀ ଜବତ"ଜୋନ-5 ଏସିପି ବିଶ୍ୱରଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସୁଶୀଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି ନୀଳକଣ୍ଠ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ । ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମନ୍ଦିରରୁ ମଟରସାଇକଲ ଯୋଗେ ସୁଶୀଲ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ନୀଳକଣ୍ଠକୁ ଅଟକ ରଖାଯିବା ସହ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୁରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ତା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛୁ । ଏଯାଏ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପରକିୟା ପ୍ରୀତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିଲେ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିପାରେ," ବୋଲି ବୋଲି ACP କହିଛନ୍ତି ।
ମୃତକ ସୁଶୀଲ ସିଂ (୫୫)
ମୃତକ ସୁଶୀଲ ସିଂ (୫୫) (ETV BHARAT ODISHA)

ଜେଲରୁ ଫେରି ଘଟାଇଲେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ

ଏସିପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ନୀଳକଣ୍ଠ ବିରୋଧରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା । କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ ଜେଲରୁ ଫେରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ," ବୋଲି ACP କହିଛନ୍ତି ।


ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ମୃତକ

ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଅଟୋ ଚଲାଏ । ସେ ଓମ୍ ସାଇ ବିହାରରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୁଲଭ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବ୍ଲକ୍- ୧୧ର ୧୧/୫ ଫ୍ଲାଟରେ ରୁହେ । ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସେହିପରି ମୃତ ସୁଶୀଲ ଠିକାଦାର ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଓମ୍ ସାଇ ବିହାର ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ହଉସିଂବୋର୍ଡ କଲୋନିରେ ରୁହନ୍ତି । ସୁଶୀଲ ମୃତ ଶଳାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅଙ୍କ ସହ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବ୍ଲକ୍- ୧୨ରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି (୪୫)
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି (୪୫) (ETV BHARAT ODISHA)
ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ସୁଶୀଲସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି (ଶନିବାର) ସୁଶୀଲ ଘର ଠାରୁ ୨୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସାଇ, ମଙ୍ଗଳା ଓ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା । ସୁଶୀଲ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ନିଜ ବାଇକରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏକ ବଡ଼ ଛୁରୀରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ବେକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ସୁଶୀଲ ବାଇକରୁ ପଡ଼ିଯାଇ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦଉଡି ପଳାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ବିତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ରହସ୍ୟରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଦେଲେ କି କ୍ଲିନଚିଟ୍ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା, ୫ ଦିନିଆ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା NHRC ଟିମ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : June 20, 2026 at 5:37 PM IST

TAGGED:

MURDER IN MANCHESWAR
CRIME IN BHUBANESWAR
MANCHESWAR POLICE
ରାଜଧାନୀରେ ହତ୍ୟା
MURDER IN BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.