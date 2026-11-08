ଚାକିରି ଫେରାଇବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ଦୀପାବଳିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନ୍ଧାର !
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଆମରଣ ଅନଶନ । ତଥାପି ସରକାର ନିରବ । ୧୨ ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 8, 2026 at 5:48 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 7:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି । ଆଜି ବି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ନାହିଁ ଟିକିଏ ଖୁସି । ନା ଅଛି କେକ୍ କାଟିବାର ଉତ୍ସାହ, ନା ଅଛି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଆଗ୍ରହ । କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପରିବାରର ବୋଝ, ହାତରେ ନାହିଁ ଚାକିରି, ଆଉ ଆଖିରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ । ଜନ୍ମଦିନରେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଏଭଳି କହିବା ସହିତ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନମାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଚାକିରି ଫେରାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ । ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ଦାବି ହୋଇଛି । ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ଦୟା ନୁହେଁ, ନିଜର ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକରୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂରିଛି । ନିଜ ଦାବି ପୂରଣ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଶହ ଶହ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଶାନୁରୂପ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ।
ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ତଥା ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ପଲାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଭରସା କରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଘରେ ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ଆଜି ଅନ୍ଧକାରରେ । ଦୀପାବଳିରେ ସାରା ଦେଶ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବାବେଳେ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ନାହିଁ ଖୁସିର ଆଲୋକ । ଟାଟା ପାୱାର ବିନା କାରଣରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଲାଇ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, ୧୨ ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭରସାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତଦେହ ! ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର