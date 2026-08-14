ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା: ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ୩ ମୃତ, ଅନେକ ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ସାହି- ବେତନଟୀ, ମାଣତ୍ରୀ- ବେତନଟୀ ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା- ମାଣତ୍ରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : August 14, 2026 at 6:31 PM IST
MAYURBHANJ FLOOD, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ସାହି- ବେତନଟୀ, ମାଣତ୍ରୀ- ବେତନଟୀ ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା- ମାଣତ୍ରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ସାନନଦୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର- ଅମର୍ଦ୍ଦାରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ବାଙ୍କବଳ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ଯିବା ଫଳରେ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀ ଓ କାହ୍ନୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାହ୍ନୁ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ଉପରବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଗତ ରାତିରେ ସାନନଦୀ ସେତୁ ପାରି ସମୟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଭାସି ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଚାଳକ ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍କରେଇ ନାଳରୁ ଭାସି ଆସିଥିବା ଏକ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ଚଢ଼େଇପାହାଡ଼ିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବିଶୋଇ ଥାନା ଖଡ଼ମବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ଘର ସାମନାରେ ଥିବା କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟରେ ବୁଡ଼ି ୯ ବର୍ଷୀୟ ଏକ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଯୁବକ ବନ୍ଧ ପାଣିରେ ଭାସି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ।
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ପୋଲ ପାରି ସମୟରେ ଭାସିଯାଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସାବଧାନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ଟି ବ୍ଲକ ଏହି ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି ।
ବଡ଼ସାହି, ବେତନଟୀ, ବାରିପଦା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ବହଳଦା, ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର, ଖୁଣ୍ଟା, କୁସୁମୀ, କୁଳିଅଣା, କରଞ୍ଜିଆ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, ତିରିଂ, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଶାମାଖୁଣ୍ଟା, ଜାମଦା, ଯଶିପୁର, ଶୁଲିଆପଦା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଶୁକୃଳି, ରରୁଆଁ, ମୋରଡ଼ା ଓ ବିଜାତଳା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜଳ ରାସ୍ତା ତଥା ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୨୮ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୪୫ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧,୭୩୫ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୧୫ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି କୁଡ଼ିଆ ଓ ୧୧ଟି ଗୁହାଳ ରହିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ଷା କମିଥିଲେ ହେଁ ଉପମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଳକା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର୍, ଯାଜପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷର ଦ୍ବିତୀୟ ବନ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର , ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର