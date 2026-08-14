ETV Bharat / state

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା: ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ୩ ମୃତ, ଅନେକ ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ସାହି- ବେତନଟୀ, ମାଣତ୍ରୀ- ବେତନଟୀ ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା- ମାଣତ୍ରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MAYURBHANJ FLOOD, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ) : ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ସାହି- ବେତନଟୀ, ମାଣତ୍ରୀ- ବେତନଟୀ ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା- ମାଣତ୍ରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ସାନନଦୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର- ଅମର୍ଦ୍ଦାରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ବାଙ୍କବଳ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ଯିବା ଫଳରେ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀ ଓ କାହ୍ନୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା: ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ୩ ମୃତ, ଅନେକ ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାହ୍ନୁ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ଉପରବେଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଗତ ରାତିରେ ସାନନଦୀ ସେତୁ ପାରି ସମୟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଭାସି ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଚାଳକ ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ସାହି- ବେତନଟୀ, ମାଣତ୍ରୀ- ବେତନଟୀ ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା- ମାଣତ୍ରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ସାହି- ବେତନଟୀ, ମାଣତ୍ରୀ- ବେତନଟୀ ଓ ବୈଶିଙ୍ଗା- ମାଣତ୍ରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍କରେଇ ନାଳରୁ ଭାସି ଆସିଥିବା ଏକ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ଚଢ଼େଇପାହାଡ଼ିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ବିଶୋଇ ଥାନା ଖଡ଼ମବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ଘର ସାମନାରେ ଥିବା କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟରେ ବୁଡ଼ି ୯ ବର୍ଷୀୟ ଏକ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଯୁବକ ବନ୍ଧ ପାଣିରେ ଭାସି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ବାଙ୍କବଳ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ଯିବା ଫଳରେ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀ ଓ କାହ୍ନୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ବାଙ୍କବଳ ନଦୀବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ଯିବା ଫଳରେ ଖଡ଼ଖାଇ ନଦୀ ଓ କାହ୍ନୁ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ପୋଲ ପାରି ସମୟରେ ଭାସିଯାଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସାବଧାନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ଟି ବ୍ଲକ ଏହି ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି ।

ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ପୋଲ ପାରି ସମୟରେ ଭାସିଯାଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ।
ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ପୋଲ ପାରି ସମୟରେ ଭାସିଯାଇ ଗଛ ଡାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

ବଡ଼ସାହି, ବେତନଟୀ, ବାରିପଦା, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ବହଳଦା, ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର, ଖୁଣ୍ଟା, କୁସୁମୀ, କୁଳିଅଣା, କରଞ୍ଜିଆ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା, ତିରିଂ, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଶାମାଖୁଣ୍ଟା, ଜାମଦା, ଯଶିପୁର, ଶୁଲିଆପଦା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଶୁକୃଳି, ରରୁଆଁ, ମୋରଡ଼ା ଓ ବିଜାତଳା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜଳ ରାସ୍ତା ତଥା ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୨୮ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୪୫ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

Continuous rain in Mayurbhanj: Flood situation in many places, 3 dead, many roads disconnected
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା: ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ୩ ମୃତ, ଅନେକ ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ (ETV Bharat Odisha)

ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧,୭୩୫ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୧୫ଟି ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି କୁଡ଼ିଆ ଓ ୧୧ଟି ଗୁହାଳ ରହିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ୧୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ଷା କମିଥିଲେ ହେଁ ଉପମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ଟି ବ୍ଲକ ଏହି ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ଟି ବ୍ଲକ ଏହି ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜଳକା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାର୍‌, ଯାଜପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷର ଦ୍ବିତୀୟ ବନ୍ୟା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର , ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି
MAYURBHANJ FLOOD
BUDHABALANGA RIVER FLOOD
ODISHA FLOOD NEWS
MAYURBHANJ FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.