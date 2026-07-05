ETV Bharat / state

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କଟକ; ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି, କଲବଲ ସହରବାସୀ

ବର୍ଷାରେ କଟକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘର ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହି ଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

continuous heavy rain leaves cuttack waterlogged
କଟକରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସ୍ଥିତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 5, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cuttack Waterlogged କଟକ: ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କଟକ । ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଲହରୀ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘର ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହି ଥିବାରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା । ସେହିପରି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ବର୍ଷା ଜଳ ସଠିକ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନା ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବାରୁ ନାଳ ପାଣି ଘରେ ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସିଏମସି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କଟକ ମେୟର କହିଛନ୍ତି ।

କଟକରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସ୍ଥିତି (ETV Bharat)
କଟକ ଜଳମଗ୍ନ:

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କଟକର ରକ୍ସି ଲେନ, ମେରିଆ ବଜାର, ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ କଲୋନୀ, କାଜିବଜାର, ସୂତାହାଟ, ରାଉସାପାଟଣା, ଆଦି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଘର ଏବଂ ରାସ୍ତା ସବୁ ଆଡ଼େ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ, କିଏ ନିଜ ଘରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ସାରା ରାତି ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଣି ପଶିବାରୁ ରୋଷେଇ ନକରି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା ।

continuous heavy rain leaves cuttack waterlogged
କଟକରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସ୍ଥିତି (ETV Bharat)

ବିବେକ ଶୋଧ ନାମକ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଘରୁ ବାହାରିବା ତ ଦୂରର କଥା ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଖଟ ଉପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି । କେବେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ନିଜ ଘରେ ଯାହା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ତାହାକୁ ଖାଇ ରହିଛୁ ।"

continuous heavy rain leaves cuttack waterlogged
କଟକରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସ୍ଥିତି (ETV Bharat)

ସେହିପରି କଟକ ବାସିନ୍ଦା ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଘରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକ ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସିଏମସି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।


ସିଏମସି ପଦକ୍ଷେପ :

ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "କଟକ ସହର ଦୁଇ ନଦୀ ମଝିରେ ଖାଲ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଥିବାରୁ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ମାତ୍ର ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସିଏମସି ଯଥେଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସହରରେ 3 ଶହଟି ପାଣି ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଥିବା ମଟର ଭଲବ ମଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସହରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ପାଣି ପମ୍ପ ରହିଛି । ଗତବର୍ଷ 250ଟି ମଟର ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 300ଟି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ତଥାପି ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯିବ ।"

continuous heavy rain leaves cuttack waterlogged
କଟକରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସ୍ଥିତି (ETV Bharat)
continuous heavy rain leaves cuttack waterlogged
କଟକରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସ୍ଥିତି (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା; ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ସରକାର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା

ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ହେଲା ବୈଭବ ନଗର

Rain Alert: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ, ଆଜି ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍‌ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

RAIN IN CUTTACK
WATERLOGGING IN CUTTACK
HEAVY RAIN
କଟକ
RAIN IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.