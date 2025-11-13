2 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, 30 ହଜାର ତଣ୍ଡ ଗଣିବ ବାଇକ୍ ଶୋ-ରୁମ
ଖାଉଟି ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେଇ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ତଣ୍ଡ ଗଣିବେ ଶୋ-ରୁମ ମାଲିକ ।
Published : November 13, 2025 at 11:32 PM IST
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା । ଏବେ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଗଣିବେ ଶୋ-ରୁମ ମାଲିକ । ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଝାରସୁଗୁଡାରେ । ସହରର ବିଜୁ ନଗର ନିକଟ ଉଜ୍ଜଳ ବଜାଜକୁ ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି ବିବାଦ ପ୍ରତିକାର ଆୟୋଗ ଦ୍ବାରା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମାମଲା ହେଉଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ସାହୁ ବିଜୁ ନଗର KTM ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିକଟ ଉଜ୍ଜଳ ବଜାଜ ଠାରୁ 160 ଟଙ୍କାରେ ଏକ କେବୁଲ ଆକ୍ସେଲେଟର କିଣିଥିଲେ । କ୍ରୟ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କେବୁଲ ଆକ୍ସେଲେଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦର କଭରରେ 158 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷର ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 158 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ଯାହା କେବୁଲ ଆକ୍ସେଲେରାଟୋର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରୟ କର୍ମଚାରୀ 158 ଟଙ୍କାରେ କେବୁଲ ଆକ୍ସେଲେଟର ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 160 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ କେବୁଲ ଆକ୍ସେଲେଟର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତେଣୁ ସେ କେବୁଲ ଆକ୍ସେଲେଟରକୁ 160 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ । ତେବେ ବିକ୍ରେତା MRP ଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି UPI କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ 7 ମଇ 2025 ରେ ଉଜ୍ଜଳ ବଜାଜଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା 160/- ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କେବୁଲ ଆକ୍ସେଲେଟର କଭର ଫଟୋ ଯେଉଁଠାରେ M.R.P 158/- ଟଙ୍କା ଭାବରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିପରୀତ ପକ୍ଷକୁ ଏହି ଆଦେଶ ତାରିଖରୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ୨ ଟଙ୍କା (ଦୁଇ ଟଙ୍କା) ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିପରୀତ ପକ୍ଷକୁ ସେବାରେ ଅଭାବ ପାଇଁ କେବଳ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା (ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା) କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ମକଦ୍ଦମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା (ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା) ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବିଫଳ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି ଉପରେ ୧୨% ସୁଧ ଲାଗୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖାଉଟି ଅଦାଲତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଉଜ୍ବଳ ବଜାଜର ସଞ୍ଚାଳକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦିନେଶ ଶର୍ମା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଆସିନାହିଁ । ହେଲେ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ କେମିତି ଏକପାଖିଆ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋର୍ଟର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେବି ।"
ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା