ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥଖଳା; ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତିନି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ
ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା । ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରଥଖଳାରେ ଚାଲିଛି ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣରେ ମଗ୍ନ ଭୋଇ ସେବାୟତ। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 25, 2026 at 8:27 PM IST
ପୁରୀ: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରଥଖଳାରେ ଚାଲିଛି ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ରଥ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ବ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଭୋଇ ସେବକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ୍ୱରେ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମହାରଣା ସେବକମାନେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆଗାମୀ ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ତିନି ରଥର ଅଖ ଚକ ଡେରା ବିଧି ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ।
ଆଜି (ଶନିବାର) ରଥ ନିର୍ମାଣର ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକମାନେ ସକାଳ ୮ଟା ପୂର୍ବରୁ ରଥ ଖଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତିନି ରଥର ମୋଟ ୨୬ଟି ତୁମ୍ବର ଗୋଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି । ତିନି ରଥର ୪୨ଟି ଚକ ପାଇଁ ୪୨ଟି ତୁମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ କରତୀ ସେବକମାନେ ସମସ୍ତ ୪୨ଟି ତୁମ୍ବ ଗଡ କରି ତିନି ରଥ ଚାଳିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତିନି ରଥ ଓଝା କମାର ସେବକ ତିନି ରଥର ମୋଟ ୪୨ଟି ଚକ ପାଇଁ ଅର କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୬/୭ ଇଞ୍ଚିଆ ଅର କଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ବାକି ଚକ ଗୁଡ଼ିକର ଅର କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜି.ଆଇ ଲୁହା ରଡ଼ ମାପ ପ୍ରକାରେ କଟିଂ କରି ସାଉତୁଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଭୋଇ ସେବକ କାର୍ତ୍ତିକ ଭୋଇ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ତୁମ୍ବରେ ସୂତା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାରଣା ସେବକମାନେ କରୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମ୍ୱରେ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ।
ଆସନ୍ତା ଭଉଁରୀ ତିଥିରେ ଚକ ଅଖ ଡେରା ବିଧି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରୁ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ ହେବା ସହ ଭୋଈ ସେବକମାନେ ଯନ୍ତାଗାଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଯନ୍ତା ଗାଡରେ ତୁମ୍ୱ ବିନ୍ଧ ସହ ଅର ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ