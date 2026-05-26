ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ସହ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡାର ଚଉପଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ

Construction of Chaupata begins with auspicious puja of Maharana
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 8:45 PM IST

Updated : May 26, 2026 at 8:51 PM IST

RATH KHALA UPDATE, ପୁରୀ: ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣାଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତିନି ରଥର ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ର ଚଉପଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ପରେ ତିନି ରଥ ସାଥି ମହାରଣା ସେବକମାନେ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଣ୍ଡାର ଚଉପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ସହ ପାର୍ଶ୍ୱଦଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ ପରେ ତିନି ରଥର ଚକ - ଅଖର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇ, ଚକ - ଅଖକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଚକ - ଅଖ କୁ ଉଠିବ ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡା ସହ ପାର୍ଶ୍ଵଦଣ୍ଡା । ଶେଷ ହେବ ରଥ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ।

ରଥ ଖଳା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରତୀ ସେବକମାନେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ପୋଲ ଗୟଳ ଚିରଟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପୋଲ ଗୟଳର ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ । ଚିରଟ ପୂର୍ବରୁ କରତୀ ସେବକ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବାରିସୀରେ ହାଣି ସମତଳ ବା ଚିତା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ରୂପକାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ୩୩ ଗୋଟି ସାଲ ଗୁଜର ରୂପ ଖୋଦେଇ ଶେଷ କରି ତିନି ରଥର ୮ଟି ଲେଖାଏଁ ତୀଖ ଗୁଜର ରୂପ ଖୋଦେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାର ଶାଳରେ ଓଝା କମାର ସେବକମାନେ ତିନି ରଥର ଦଣ୍ଡା କଣ୍ଟା, ଗରଗରା କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରି ତିନିରଥର ଗୟଳ କଣ୍ଟା, ନଦା କଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଦୋଳବେଦୀ ଠାରେ ପାହି ମହାରଣାମାନେ ଅଣସର ଏବଂ ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ସେବା ନୀତି ପାଇଁ କାଠ ନିର୍ମିତ ସରଞ୍ଜାମ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

