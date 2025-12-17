ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କରୁଣ ପରିଣତି: ଗୁଣିଆ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯା଼ୟୀ ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲେ, ସେହି ମାଟି ତଳେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ
ଗୁଣିଆଙ୍କୁ ମାସେ ତଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ । ଗୁଣିଆର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପାଳକଣାସ୍ଥିତ ଘରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ହାଡ଼ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲେ । ଧସିଗଲା ମାଟି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କରୁଣ ପରିଣତି । ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ଲାଗି ପୂଜା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ଜଣେ କୁଶଳୀ କାଠ କାରିଗର । ଏବେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଶୋକର ଲହରୀ । ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଳକଣା ଗାଁରେ ।
ପାଳକଣା ଗାଁର ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାରଣା । ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ନିକଟସ୍ଥ ଅସୁରଢ଼ିହ ଗାଁରେ ରହୁଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମା' ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ପାଳକଣାରେ ରହୁଥିଲେ । ଘରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁଣିଆଙ୍କୁ ମାସେ ତଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ । ଗୁଣିଆର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପାଳକଣାସ୍ଥିତ ଘରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ହାଡ଼ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ଖୋଳୁଥିଲେ । ଗତ ଆଠଦିନ ହେବ ମାଟି ଖୋଳା କାମ ଚାଲିଥିଲା । ହେଲେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଟି ଅତଡା ଧସି ଯିବାରୁ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ପାଳକଣା ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ସଂପୃକ୍ତ ଗୁଣିଆଙ୍କ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଜଣ ଗୁଣିଆଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
୨୦ ଦିନ ହେବ ରାତିରେ ଚାଲିଥିଲା ପୂଜାପାଠ
ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ,"ମାସେ ହେଲାଣି ଗୋସେଇଙ୍କ ସହ ଆମ ସାନଭାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଗୋସେଇ କହିଥିଲେ, ଆମ ଢି଼ଅରେ ଏକ ପ୍ରେତ ଅଛି । ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ଆମ ଘର ପରିବାର ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସାନଭାଇ ସମସ୍ତ କାମ କଲା ଓ ଘର ଭିତରେ ଖୋଳାଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କଲା । ଆଜିକୁ ୨୦ ଦିନ ହେବ ରାତିରେ ପୂଜାପାଠ କରି ଖୋଳାଖୋଳି କରନ୍ତି । ଘଟଣାଦିନ ସେ ତଳକୁ ଯାଇ ଖୋଳୁଥିବା ସମୟରେ ଉପରୁ ମାଟି ଧସିଗଲା।”
ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସେ ଗୋସେଇଁ (ଗୁଣିଆ)ଙ୍କ ଘର ନେମାଳ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୋଲି ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣିଛି । ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ କରି ଜାଣିନି । ମୁଁ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲି । ହେଲେ ଏମାନେ ହନୁମାନ ସାଧକ, ଏମାନେ ପୂଜାପାଠ କଲେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସାନଭାଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ମୋତେ କହିଥିଲା ।"
ଘଣ୍ଟାଏ ଚେଷ୍ଟା କରି ମାଟିତଳୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ
ଏ ନେଇ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା କୁହନ୍ତି,"କାନ୍ଥ ଗଳିପଡି ଜଣେ ତଳେ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ଦୌଡାଦୌଡ଼ି ହେବା ଦେଖି ମୁଁ ବି ଆସି ଥିଲି। ଦେଖିଲି, ଜଗବନ୍ଧୁ ପ୍ରାୟ ସାତ ଫୁଟ ତଳେ ରହିଯାଇଛି । ଚିକିଟା ମାଟି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ପାରିଥିଲୁ । ମୁଁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଆସିବା ବେଳକୁ ଆମେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାହାର କରି ସାରିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆଉ ନ ଥିଲେ । ତିନିଜଣ ଗୁଣିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କାବୁ କରି ରଖି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲୁ ।
ତେବେ ଏ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କର।ଯାଇ ନାହିଁ । ଏ ନେଇ ନିକିରାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀଣି ପଦ୍ମଳୟା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ନିଜ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ଆମେ ଖଵର ପାଇ ପାଳକଣା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ସେଠାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଥିବା ଶବ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହରେ ରଖିଛୁ ।"
