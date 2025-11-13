ଡଙ୍ଗା ଭରସାରେ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡିଆବାସୀ: ପୋଲ ସାତସପନ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର
ଉଚ୍ଛୁଳା ନଈ ସାଙ୍ଗକୁ କୁମ୍ଭୀରର ଭୟ ତ କେବେ ଖରାପ ପାଗର ଭୟ । ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡିଆ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ।
Published : November 13, 2025 at 7:34 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଛି ହେଲେ ଦୂର ହୋଇନି ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗଲେଣି ହେଲେ ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏହି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ । ଗ୍ରାମ ଚାରିପାଖେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ । ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଛୁଳା ନଈ ସାଙ୍ଗକୁ କୁମ୍ଭୀରର ଭୟ ତ କେବେ ଖରାପ ପାଗର ଭୟ । ଏହା ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇଁ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏପରି ଭୟକୁ ନିତିଦିନ ଜୀବନରେ ସାମ୍ନା କରିଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡିଆ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 170ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକନିଆ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ । ସ୍ବାଧୀନତାର ୭୮ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗକାରୀ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 2000 । ବିଦ୍ଯାଳୟ, କଲେଜ ତଥା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଡ଼ଙ୍ଗାଟିଏ ପାଲଟିଛି ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶୃତି ମିଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡିଆ ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ:
- ଜିଲ୍ଲା- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
- ତହସିଲ- ରାଜକନିକା
- ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ- ତ୍ରୌଲୋକ୍ୟପୁର
- ଜନସଂଖ୍ୟା- ପାଖାପାଖି 2000, 170 ପରିବାର
- ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ।
ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡିଆ:
ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ । ନଦୀ ପାର କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପାଖ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମକୁ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁବାର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡିଆ ଗାଁର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମକୁ ପୋଲଟିଏ ନାହିଁ । ବହୁତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସଠିକ ସମୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଆମେ ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଫଳ ମିଳି ନାହିଁ । ଆମ ସାଆନ୍ତ ବାପା ଅମଳରୁ ଏଠାରେ ଘାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ଷାଦିନେ ଅବା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ । କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ବଢେ । ଆମେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ ।"
ପାଣିପାଗ, ଖରା, ବର୍ଷାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା:
ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମୋଟ ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ଶିବଶଙ୍କର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ପୋଲ ହୋଇପାରିନି । ତେଣୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛୁ । ସକାଳୁ ନଈ ଏପଟେ ଥିବା ଟ୍ୟୁସନ, ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଶୀତଦିନ ଯୋଗୁଁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ହୁଏ, ତେଣୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇ ଟ୍ୟୁସନ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନା । ସେହିଭଳି ବର୍ଷାଦିନେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନା । ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ପାଠପଢା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ବର୍ଷାଦିନେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭୟରେ ରହିଥାଉ । କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଆମ ଘର ଚାରିପାଖେ ବୁଲନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"
ମିଳୁନି ସଠିକ ସମୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା:
ନଦୀ ଘେରା ଏହି ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡିଆ ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା । ତେଣୁ କୌଣସି କାମରେ ଅବା ରୋଗୀ ନେଇ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡେ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମ । ଯେଉଁଠି ପୋଲ ନାହିଁ କି ବିକାଶ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ । ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାତଗ୍ରସ୍ତ ପିଲାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଏହି ଘାଟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା । ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ । ନେତାଙ୍କର କାହିଁକି ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁନି ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଜ୍ଞ । ନେତା ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମ ଗାଁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ମଞ୍ଜୁର କରିଥାନ୍ତେ ।"
ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ:
ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ସଚିବ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେ ଗାଁରେ ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ନିଜ ମୁହଁରେ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡିଆର ଲୋକମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଆମେ ଭଲ ପାଣି ନପାଇ ଲୁଣା ପାଣି ପିଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖି ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଆମ ଗାଆଁରେ ଏକ ପାଣିଟାଙ୍କି ମଞ୍ଜୁର କରାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେହି ବରପୁତ୍ର ଥାନ୍ତି ଓ ଆମ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦଡିଆକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ହୋଇପାରିବ । ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ୨ ହଜାର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାକାର ବହୁତ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଆମର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଆମେ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ ।"
ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ:
ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାର କହିଛନ୍ତି,"ଆମକୁ ଯଦି ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିବ ତେବେ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ । ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆମେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।"
