ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍: ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 2, 2026 at 5:56 PM IST
କଟକ: ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ୧୫ ଜଣିଆ ମହିଳା କମିଟି । ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏସସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏପରିକି ଶରୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇ ନଥିବା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ବୋଲି ଏହି ଟିମ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି । ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଗିରଫ ନକରିବାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।
ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦାବି କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଆସୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କମିଟି ସଦସ୍ୟା ।
ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଡା ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଫେଲ୍ ମାରିଚନ୍ତି । ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଅନେକ ଘଟିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଂଚଳରେ ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା । ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏବେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ।
ପୀଡ଼ିତା ଗତ ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ପୀଡ଼ିତା ଘର ପାଖ ସାପୁଆ ନଈକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ନେଇ ନଈ କୂଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ଧାରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ପଥରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁରରେ ଲଜ୍ଜା: ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ