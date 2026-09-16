MMDR ବିଲକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଜିବ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ: ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ଜିବେ ବିରୋଧୀ
ଦଳର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୧୮ ତାରିଖ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ୨୧ରେ ରାୟଗଡ଼ା, ୨୪ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ୨୬ରେ ଅନୁଗୋଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 16, 2026 at 11:28 PM IST
Congress MMDR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖଣି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଧାନସଭା ଯାଏଁ ରଣନୀତି । MMDR ବିଲକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଜିବ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ । MMDR ବିଲକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ସହ ଯୋଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଦଳର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୧୮ ତାରିଖ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ୨୧ରେ ରାୟଗଡ଼ା, ୨୪ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ୨୬ରେ ଅନୁଗୋଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ । ଏହାପରେ ୨୯ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ତେବେ MMDR ବିଲର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିବ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ରାଜନୈତିକ ତର୍କ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ତେଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ । MMDR ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ - 2026କୁ ବିରୋଧ କରି ଖଣିଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ।
MMDR ବିଲ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ଦଳର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ କହିଛନ୍ତି, ଖଣି ଖାଦାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ । କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଖଣି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଶାସକ ବିଜେପି ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଏବଂ ନୂଆ ଆଇନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କହିଛି ।
MMDR ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ, 2026 ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ରେ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିଥିଲା ।
ଏହି ବିବାଦର ମୂଳରେ ରହିଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ତାହାରୁ ଆସୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ । ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଦାବି, ନୂଆ ଆଇନ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଓ ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । BJD ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ଓ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବକେୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଦାବି ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାବି, ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ଆକଳନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ ।
କଂଗ୍ରେସ ଓ INDIA ବ୍ଲକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ MMDR ବିରୋଧରେ-
- ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
- ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ରାୟଗଡ଼ା
- ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର - କେନ୍ଦୁଝର
- ୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଅନୁଗୋଳ
- ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବେ ବିରୋଧୀ
ଏହି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ର ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ INDIA ବ୍ଲକ୍ର ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଖଣିଜ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। MMDR ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରି ଖଣି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ।
MMDR ବିଲ୍ କୁ ନେଇ ଖଣି ଖାଦାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ କହିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏପରି କରାଇ ଦେବନାହିଁ । ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ । ସେହିଭଳି ୨୧ରେ ରାୟଗଡ଼ା, ୨୪ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ୨୬ରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ଏହାପରେ ୨୯ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯୋଜନା କରିଛି, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ ।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ MMDR ଆଇନକୁ ନେଇ ବିରୋଧରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ । ଆଗାମୀ ୧୮ରୁ ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଏହାର ଜବାବ କିପରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDRକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର; ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖଣି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗର୍ଜିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର