ETV Bharat / state

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରେଜେଡି; କେନ୍ଦୁଝରର ମୃତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍‌

ତାମିଲନାଡୁର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Congress Team Visits Keonjhar meets Families Of deceased Juang Girl who died in Tamil Nadu ammonia gas leak
କେନ୍ଦୁଝରର ମୃତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିବାକୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 5, 2026 at 9:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress Team In Kendujhar ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାମିଲନାଡୁର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଟାଙ୍ଗୀ ଡୁବୁରୀ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବିକା ଓ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

Congress Team Visits Keonjhar meets Families Of deceased Juang Girl who died in Tamil Nadu ammonia gas leak
କେନ୍ଦୁଝରର ମୃତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିବାକୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)
ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲୁରସ୍ଥିତ ଏକ କାରଖାନାରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଟାଙ୍ଗୀ ଡୁବୁରୀ ଗ୍ରାମର ୧୨ ଜଣ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଭେଟିଛନ୍ତି । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡମ, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଜୟଦେବ ଜେନା ମିଳିତ ଭାବେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Congress Team Visits Keonjhar meets Families Of deceased Juang Girl who died in Tamil Nadu ammonia gas leak
କେନ୍ଦୁଝରର ମୃତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିବାକୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)
ଏହାପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ୧୨ ଜଣ ଜୁଆଙ୍ଗ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ।"
Congress Team Visits Keonjhar meets Families Of deceased Juang Girl who died in Tamil Nadu ammonia gas leak
କେନ୍ଦୁଝରର ମୃତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିବାକୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)
କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମି ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ନହେବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାରର ଅଭାବ ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।


ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ଖଣି କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି, କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି (DMF)ର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନୟନରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଉ ।"


ଏହାସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଆହତ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପୁନର୍ବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ।

Congress Team Visits Keonjhar meets Families Of deceased Juang Girl who died in Tamil Nadu ammonia gas leak
କେନ୍ଦୁଝରର ମୃତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିବାକୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍‌ (ETV Bharat)
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ଏହାସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତ...

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣା; ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୪କୁ ବୃଦ୍ଧି

ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି: କେନ୍ଦୁଝରର 8 ଥାନାରେ ଶ୍ରମିକ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୁଆଙ୍ଗ ନାଁରେ ମାମଲା, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

TAMIL NADU GAS TRAGEDY ODIA DEATH
JUANG TRIBAL GIRLS DEATH TAMIL NADU
CONGRESS TEAM IN KEONJHAR
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି
TAMIL NADU GAS TRAGEDY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.