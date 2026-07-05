ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରେଜେଡି; କେନ୍ଦୁଝରର ମୃତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍
ତାମିଲନାଡୁର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 5, 2026 at 9:06 AM IST
Congress Team In Kendujhar ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାମିଲନାଡୁର ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣ ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଟାଙ୍ଗୀ ଡୁବୁରୀ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବିକା ଓ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ଖଣି କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି, କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି (DMF)ର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନୟନରେ ବ୍ୟୟ କରାଯାଉ ।"
ଏହାସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ଆହତ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପୁନର୍ବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତ...
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଘଟଣା; ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୪କୁ ବୃଦ୍ଧି
ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି: କେନ୍ଦୁଝରର 8 ଥାନାରେ ଶ୍ରମିକ ସର୍ଦ୍ଦାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜୁଆଙ୍ଗ ନାଁରେ ମାମଲା, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର