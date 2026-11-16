ବସ ଭଡା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଟାର୍ଗେଟ, ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ହିସାବ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି
'ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଏପ୍ରିଲରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୮୮ ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ମେ' ୩୧ରେ ଏହା ୯୦ ପଇସାକୁ ବଢ଼ିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : November 16, 2026 at 10:16 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତା। ସାଧାରଣ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ାରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ସରକାର ୫ ପଇସା ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ବୋଲି ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ନାଖୁସ୍ ଯାତ୍ରୀ । ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନାଁରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବୋଝ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏପରିକି କିଲୋମିଟର ପିଛା ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ହିସାବ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ବିଶେଷଜ୍ଞ।
ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି । ତେଲ ଦର ଓ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ । ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ବିବାଦ । ରବିବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସ ଭଡା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହମିଦ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି, 'ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଏପ୍ରିଲରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା ୮୮ ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ମେ' ୩୧ରେ ଏହା ୯୦ ପଇସାକୁ ବଢ଼ିଥିଲା । ଏବେ ତାହା ୧ ଟଙ୍କା ୧୮ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଭଡ଼ା ୯୨ ପଇସାରୁ ୯୪ ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୧ ଟଙ୍କା ୨୪ ପଇସା ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବସ୍ ଭଡ଼ାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ମାତ୍ର ୫ ପଇସା ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ତାହା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।'
କେବଳ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଇନ୍ଧନ ଦରର ଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ୨୦୧୩-୧୪ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୦୭.୯୮ ଡଲାର ଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଏବେର ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥିଲା । ତେଣୁ ଇନ୍ଧନ ଦରର ଉତ୍ଥାନପତନକୁ ଆଧାର କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବୋଝ ଲଦିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ।'
ଏପଟେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ଦୈନିକ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ଭଳି ରୁଟ୍ରେ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ ବୋଝ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ ଲଦନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି।
ସେପଟେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ପରିବହନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, 'କିଲୋମିଟର ପିଛା ବସ୍ ଚଳାଚଳର ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ, ଭଡ଼ା କେଉଁ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି, ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦରକାର । ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଉପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ' ବୋଲି ସେ କହିିଛନ୍ତି ।
ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଏବେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି । ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିର ଆଧାର ଓ ହିସାବ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବା ଜରୁରୀ । ନଚେତ୍ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏହି ବୋଝ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହୋଇ ରହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖଡ଼ିଆଳରେ ସହଜ ହେଲା ବସ୍ ଯାତ୍ରା, ୧୧ କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 'ଅଟଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ'ର ଉଦ୍ଘାଟନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 10 ଦିନ ମହଲତ ଦେଲା ବସ ମାଲିକ ସଙ୍ଘ; 'ଦର ବଢାଅ ନହେଲେ ଗଡିବନି ଗାଡି'