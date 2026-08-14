ETV Bharat / state

ସଂଶୋଧିତ ଖଣି ବିଲକୁ କଂଗ୍ରେସର କଡା ବିରୋଧ; 20 ସାଂସଦ କିପରି ସମର୍ଥନ କଲେ ବୋଲି ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ

କଂଗ୍ରେସ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ଖଣି ବିଲକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି । ଏଥିସହ "ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆମର, ଅଧିକାର କାହାର?”  ବୋଲି କହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Congress strongly opposes the amended Mining Bill
ସଂଶୋଧିତ ଖଣି ବିଲକୁ କଂଗ୍ରେସର କଡା ବିରୋଧ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 2:08 PM IST

|

Updated : August 14, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖଣି ଓ ଖଣିଜଜାତ ପଦାର୍ଥ ବିକାଶ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବିଲକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଦଳର ଅଭିଯୋଗ,ଏହା କେବଳ ଖଣିଜ ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।ଓଡ଼ିଶା ସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭୋଗିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ।

କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଖଣି ବିଲକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ସହ "ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆମର, ଅଧିକାର କାହାର?” ବୋଲି କହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପରେ ଆଘାତ ବୋଲି କହି ବିରୋଧ କରବା ସହ ୨୦ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।

ସଂଶୋଧିତ ଖଣି ବିଲକୁ କଂଗ୍ରେସର କଡା ବିରୋଧ (Etv Bharat)



ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ
ଖଣି ଓ ଖଣିଜଜାତ ପଦାର୍ଥ ବିକାଶ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଗୁରୁବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ଏବଂ ଓପିସିସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଖଣିଜ ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ଥିବା ସମ୍ପଦରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କେତେ?

ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ବା ସେସ୍‌ ଲାଗୁ କରିବାର କ୍ଷମତା ସୀମିତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଆକଳନର ଆଧାର, ବିଲ୍‌ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବାସ୍ତବ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି ।

ଏହି ବିତର୍କର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଖଣି ଉପରେ ରାଜ୍ୟର କର ଅଧିକାର। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ୨୦୦୫ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ୯ ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚର ରାୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଟିକସ ଅଧିକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାର କମିଲେ ଏହା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି,ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ମାଲିକାନା, ରୟାଲ୍ଟି, ଟିକସ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ନୂଆ ଆଇନ କେଉଁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଛି ?

ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, “ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଏହି ବିଲ୍‌କୁ କିପରି ସମର୍ଥନ କଲେ? ଯଦି ବିଲ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ହିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର।"

ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିଲା କଂଗ୍ରେସ

ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିକା ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ । ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା, କ୍ରୋମାଇଟ୍‌ ଭଳି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ, ଶିଳ୍ପ, ରପ୍ତାନି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଖଣିଜ ଉପରେ କୌଣସି ନୂଆ ଆଇନ କେବଳ ଖଣି ଶିଳ୍ପକୁ ନୁହେଁ,ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ୍‌, ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ, ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।କୋଇଲା ରାଜସ୍ୱକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦାବି, କୋଇଲା ଦରର ସମୟାନୁକୂଳ ସଂଶୋଧନ ନହେବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ରାଜସ୍ୱ ହରାଇଛି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ତାହାର ଯଥୋଚିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳୁଛି ତ?

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଖଣି ନୀତିକୁ ନେଇ ସରକାର ଉପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଖଣି ଲିଜ୍‌, କର ଅଧିକାର, ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର-ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକାଠି କରି କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ “ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ” ବୋଲି ଦାବି କରିଛି।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନ; ବାର୍ଷିକ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ କୋଟି ବକେୟା ଅର୍ଥ ହରାଇବ ଓଡ଼ିଶା: ବିଜେଡି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଦଳିବ ଟ୍ରାଫିକ ଚିତ୍ର, ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବସ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍


Last Updated : August 14, 2026 at 2:20 PM IST

TAGGED:

ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିଧେୟକ
ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବନାମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନୀତି
CONGRESS OPPOSES MINING BILL
PARLIAMENT MONSOON SESSION
AMENDED MINING BILL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.