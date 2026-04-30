ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲୁ ବିଧାନସଭା, ଗୃହମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ହୋହାଲ୍ଲା
ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବା ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 30, 2026 at 12:59 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝରରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବା ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୁଲୁସ୍ତୁଲ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ । ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା କ୍ଷଣି ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ଲା କାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ସେହିପରି ରାୟଗଡାର ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାରାବାଜି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି । ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି ବିବୃତି ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି ରଖିବା ସମୟରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ଲା କାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଫ୍ଲୋରକୁ ଆସି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣିବା ଘଟଣା କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାୟଗଡାର ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନାରାବାଜି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି ଦଳ ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଜି ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ଲଜ୍ଜିତ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧାଇଁଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲା ପ୍ରମାଣ ଆଣ । ଶେଷରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳି ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାର ଓଡିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ । ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅମାନବିକତା ଓ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଣ ନ ହେଉଥିବ ’’।
କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କ କଙ୍କାଳ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କଙ୍କାଳ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ । ବାହୁବଳ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଅଧିବେଶନ ଡାକିଛନ୍ତି । ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଏ କଙ୍କାଳ ଚିତ୍ର ଚାଲିଛି । ଓଡିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ । ଡବଲ ଇଂଜିନ ସରକାରରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ, ପରସ୍ପରକୁ ଘେରିବାକୁ ଶାସକ-ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀ କଙ୍କାଳ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ
