ନୂଆପଡ଼ାରେ 'ରନ୍ ଫର୍ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ' ମାରାଥନ; ସାମିଲ ହେଲେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ
କଂଗ୍ରେସ ସେବାଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଖଡ଼ିଆଳରେ 'ରନ୍ ଫର୍ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ' ମାରାଥନ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଅନୁଷ୍ଠିତ । ରିପୋର୍ଟ- ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍
Published : August 21, 2026 at 4:46 PM IST
ନୂଆପଡା: ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ସେବାଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତ ରତ୍ନ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ।ଏହି ଅବସରରେ 'ରନ୍ ଫର୍ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ' ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ସାନମହେଶ୍ୱର ଗାଁ ଠାରୁ ଏହି ମାରାଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଖଡ଼ିଆଳ ସହରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହି ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଦେଶ ଗଠନ କରିବା । ଯୁବକମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦେଶ ସେବା କରିବାରେ ଯୁବକମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଯୁବ ଧାବକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ AICC ଯୁବ ସଂଗଠକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସମ୍ମାନୀତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଏବଂ କମଳ ଚରଣ ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ।
ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ରୁକ୍ମଣୀ ସାହୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଛତିଶଗଡର କିରନ ମହତାବ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆପଡାର ଦିବ୍ୟକାନ୍ତି ଶବର ରହିଥିଲେ । ସେହିପରି ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶତିଶ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅଶୋକ ଦଣ୍ଡସେନା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ଉଲଇ ରହିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ AICC ର ଯୁବ ସଂଗଠକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି,"ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସାରା ଭାରତରେ 'ରନ୍ ଫର୍ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି । ନୂଆପଡ଼ାରେ କମଳ ଚରଣ ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଧାବକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାର ଯାହା ସବୁବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବାଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା