ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା କଂଗ୍ରେସ
ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମର ଉଲଂଘନ କରି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଢନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 23, 2026 at 8:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର:କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ରାଣେଶ ଜେନାଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ିଙ୍କୁ ଭେଟି ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡଃ ଦତ୍ତ୍ୱେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନଦେଇ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗୋ ଓ ସୋଫିଆ ଫିରଦୌଷ କ୍ରସ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ l ଯାହା ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଘୋର ଅବମାନନା ସହ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲଂଘନ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା । ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମର ଉଲଂଘନ କରି ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ
ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡ଼ାମ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଆଇନ ସମ୍ମତ ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ।
ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ଉପନେତା ଅଶୋକ ଦାସ, ଚିଫ ହୁଇପ ଏସ ରାଜନ ଏକ୍କା, ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାସ, ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁତା, ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେସ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 8 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନେଇଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ । ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ,ତାରା ବାହିନୀପତି, ସାଗର ଦାଶ ରହିଥିଲେ।ହେଲେ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ଦୁରେଇ ରହିଥିଲେ । ନା ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଫୋନ ଉଠାଇଥିଲେ ନା ପିସିସିର କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ।
ସେହିପରି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ଭକ୍ତ ଦାଶଙ୍କୁ ଭେଟି ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାଇ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟନ୍ଵୟନ, ବିଶେଷକରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦଳ ସହ ରହିବି କହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ବିରୋଧରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ; ୬ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ବିଜେଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ସୌଭିକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ; କହିଲେ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଛୁଇଁବାକୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ହାତଯୋଡି ମନା କରିଥିଲି..