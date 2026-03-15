ଧରା ପଡିଲା କଂଗ୍ରେସର ମିଛ; ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ନୋଟିସ ଖୋଲି ଦେଲା ପୋଲ୍

କଂଗ୍ରେସରେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ପିସିସି, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନବରତ କହି ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଯେ ମିଛ କହୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

congress party issue so cause notice to mohana mla
ଧରା ପଡିଲା କଂଗ୍ରେସର ମିଛ;ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ନୋଟିସ ଖୋଲି ଦେଲା ପୋଲ୍ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 15, 2026 at 5:32 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଂଗ୍ରେସର 14 ଭୋଟ ଠିକ ଅଛି । ଆମର ସବୁ ଭୋଟ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ । ଏମିତି କଥା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଜପୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ। ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେବନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅନବରତ କହି ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଯେ ମିଛ କହୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏମିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଢି ଯାଇଛି ।

ମିଛ କହିଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଧରା ପଡିଲେ

ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 14 ଜଣ ବିଧାୟକ ଦଳ ସହ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ 14 ଜଣଙ୍କ ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାକୁ ଯିବ । ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ,ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ।

ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ

ହେଲେ ଏମିତି କହିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାାଇଛି ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ । ଦାଶରଥିଙ୍କୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସୋ କଜ ବା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ whip ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ କାହିଁକି ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନ ରହି ବାହାର ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କରାଯାଇଛି ।

କୁଆଡେ ଯିବ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶଙ୍କ ଭୋଟ

ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିଆଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୋଫିଆ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସୋଫିଆଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଯେହେତୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି.. ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି।

ସୋଫିଆ, ଦାଶରଥି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି

ଏପଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡମ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ୧୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଆମ ମିଳିତ ପାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ । ମିଳିତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ହୋତାଙ୍କ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା । ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦଳ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ।

Aiccର ନଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି

ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିବା ବିଧାୟକ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଁଚିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ବାଟବାଟି ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ମତ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯିବନାହିଁ । ସିଏ ଆମ ପାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଦୃଢୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ଏପରିକି Aiccର ନଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଥିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ।

ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ନୋଟିସ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲା

ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପରିତାପର କଥା ହେଉଛି, କାଡାମଙ୍କ ଏହି ଦୃଢୋକ୍ତିର କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ନୋଟିସ ଦଳର ମିଛକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । କମିଟିର ଅଧକ୍ଷ ସୁଜିତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି ଦାଶରଥୀ ଗମଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଜି ସାନ୍ଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେଵାକୁ କିମ୍ବା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ଦଳ ତରଫରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ନୋଟିସରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । କାରଣ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଯୋଗଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ର କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢିଯାଇଛି । ତେଣୁ ଏବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

