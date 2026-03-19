'ମୁଁ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ କି ବେପାରୀ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ଡରିବି'- ରମେଶଙ୍କୁ ସାଗରଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ
ଉଭୟ ଦାଶରଥି ଏବଂ ସୋଫିଆଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
Published : March 19, 2026 at 7:30 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ । ଏହା ଶହ ବିଜେଡିର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ବଦଳାଇଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରମେଶ । ବାପା ଏଜେଣ୍ଟ ପୁଅ ଭୋଟ କୁଆଡେ ଯାଇ ଥିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ..... ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ରମେଶ ଜେନା । ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଜି ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାସ, ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ।
ରମେଶଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବରେ ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ସେ କମ ପଢ଼ା ଲିଖା ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ ସୂଚନା ପାଇନାହାନ୍ତି । "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମତଦାନ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ AICC ପ୍ରଭାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ବସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ECIକୁ ମତଦାନ ଫୁଟେଜ ମାଗନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଲାବେକେ କିଏ ବସିଥିଲା । ଆମେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପିତ ରହିଛୁ, ଆମକୁ କେଉଁ ବି ପାର୍ଟି କିଣିପାରିବ ନାହିଁ । ନା ଆମର କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି, ନା ଆମେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଛୁ, ନା କିଛି ଅବୈଧ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ସେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁଛି, ଏହାର ସତ୍ୟତା କଣ ଜାଣିଛି । ଆପଣ ମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବେ କି ଦଳ ପାଇଁ କାହାର ଅବଦାନ ରହିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାସ ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ସାଗର ଦାଶ, ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ ମତଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ AICC ପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ଲଲୁ ବିଧାନସଭାର 54ନଂ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ ବସିଥିଲେ ।
ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଗଠନକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ । କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଚାଲିଛି କସରତ । ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିବା ତିନି ବିଧାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଡକାଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ଏହି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ, ବାରବାଟୀର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଡକାଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
୧୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ । ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ହ୍ବିପ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ମୋହନା ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ, ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଦାଶରଥି ଏବଂ ସୋଫିଆଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୂଆପଡାରେ ହୀରା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମାଣିକ ଖଣିର ସନ୍ଧାନ: ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡି ବସିଲେ ବିରୋଧୀ, ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ
