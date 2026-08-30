ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ନା ବିଜେପି ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ? ବନ୍ୟା ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିବାର ପିଛା ୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଚୁଡ଼ା ଦେଇ ସରକାର ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସ
Published : August 30, 2026 at 7:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି । ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନରେ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ଓ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ। ସରକାରୀ ରିଲିଫ୍ ବାସ୍ତବରେ କାହାର? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ନା ବିଜେପି ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ?ଏଭଳି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଶନିବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଓ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପରିବେଶବିତ୍ ସୁଧାଂଶୁ ଦେଓ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବନ୍ୟା ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିବାର ପିଛା ୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଚୁଡ଼ା ଦେଇ ସରକାର ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାଶ।
କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ନକରି ଏତେ ବଡ଼ ରାଶି କିପରି ଘୋଷଣା ହେଲା-କଂଗ୍ରେସ
ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପାଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛି କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନ୍ୟା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ନକରି ଏତେ ବଡ଼ ରାଶି କିପରି ଘୋଷଣା ହେଲା?
ଅଶୋକ ଦାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କରା ଯାଇଥିଲା ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ? ଯଦି ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହାର ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛି? କେତେ ପରିମାଣର ରିଲିଫ୍ ଆସିଛି? କେତେ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହା ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି? ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ସରକାର ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ରିଲିଫ୍ ଓ ପାଲ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଯେଉଁମାନେ ରିଲିଫ୍ ହଡ଼ପ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତା କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛି ଦଳ।
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ
ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦଶରଥପୁର ଓ ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୁଧାଂଶୁ ଦେଓ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ନହେବାରୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଭେଳାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ବନ୍ୟା ସହ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବା ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ୨୪୨ଟି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ଏବଂ ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଶୋକ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି
କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି କହିଛି, ବନ୍ୟାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରକୃତ ଆକଳନ କରାଯାଉ। ତା’ପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ।
ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ,କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସରକାର ଓ ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଆସୁଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ସହାୟତା ନ ଦେଲେ ଦରମାରୁ ସିଧାସଳଖ କଟିବ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ