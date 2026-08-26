ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ
ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେପିର ନେତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ଉଠାନ୍ତୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 26, 2026 at 6:03 PM IST
CONGRESS OPPOSE MMDR, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ । ଏହି ତିନି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । MMDR ଆଇନର ସଂଶୋଧନକୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଦର୍ଶାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଶ୍ରମିକ ନେତା ଡ. ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ନେତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ଉଠାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଡ. ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, MMDR ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଖଣିଜ ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି । ୨୦୨୪ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ୯ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଖଣିଜ ଅଧିକାର ଓ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷମତା ନେଇ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ରାୟର ପ୍ରଭାବକୁ ନୂଆ ଆଇନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କମାଇ ଦେଇପାରେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏହାକୁ କେବଳ ଆଇନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼ । ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଅଣ-କର ରାଜସ୍ୱ ୭୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବାର ଆକଳନ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୫୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଖଣି ରାଜସ୍ୱରେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
କଂଗ୍ରେସର ଦାବି କରିଛି, ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ନେତାମାନେ ନିଜ ଦଳୀୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟର ପକ୍ଷ ରଖନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ପୂର୍ବ ଭୂମିକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ଦଳର ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ସମ୍ପଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ନାଲକୋ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜେ ସାଂସଦ ଥିବା ସମୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଂସଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଖଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦରମାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁବିଧା ଦେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀକୁ ନେଇ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କାହିଁକି ନୁହେଁ ? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଦେଶ, ଏକ ମଜୁରୀ ପରି ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।
କଂଗ୍ରେସର ଚେତାବନୀ, ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଲେ ଖଣିଜ ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା”ର ରାଜନୀତି ଏବେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରର ରାଜନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ କି ? ଏହା ଉପରେ ଏବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: MMDR ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି: ଲୋୱର ପିଏମଜିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: MMDR ବିଲ୍ କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କଠାରେ ଫେରାଦ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ: ବିଜେପିର ଜବାବ, 'ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହରାଇବ ନାହିଁ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: MMDR ଆଇନ୍ ବିରୋଧରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକର ରଣହୁଙ୍କାର; ୨୫ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 'ପ୍ରତିରୋଧ ଦିବସ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର