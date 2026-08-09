ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 9, 2026 at 9:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା । ଗଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ଗତକାଲି ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ବେଳେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଦଳ ।
ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ସରକାରୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି । ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଏବଂ ନିୟମଗିରିର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଦଳବଦଳ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
କେବଳ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଘେରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ଏନେଇ ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଆମର ଦାବି । ନିର୍ବାଚନ ନ କରି ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ।"
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଦଳ । ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର 20 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାସଗୃହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନଶ୍ବର