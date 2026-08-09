ETV Bharat / state

ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

ODISHA CHHATRA CONGRESS PROTEST
ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2026 at 9:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା । ଗଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ଗତକାଲି ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍‌ଜିରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ବେଳେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଦଳ ।

ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍‌ଜିରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ସରକାରୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି । ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରାୟ ୨ ହଜାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଏବଂ ନିୟମଗିରିର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଦଳବଦଳ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।

କେବଳ ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଘେରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ । ଏନେଇ ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଆମର ଦାବି । ନିର୍ବାଚନ ନ କରି ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସୀମିତ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ।"

ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଦଳ । ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର 20 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାସଗୃହ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA EDUCATION MINISTER
କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ
ODISHA CHHATRA CONGRESS PROTEST
CONGRESS DEMAND STUDENT ELECTION
CONGRESS PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.