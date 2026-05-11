ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲା, କମିଶନରେଟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ

ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲ ମାନୁନି ସରକାରୀ ନିୟମ । ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଗୃହ ବିଭାଗ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 11, 2026 at 5:40 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଛି କଂଗ୍ରେସ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲ ମାନୁନି ସରକାରୀ ନିୟମ । ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଗୃହ ବିଭାଗ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୋମବାର ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।

କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ-ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡିଏମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଏଡିଏମ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଚତୁଃର୍ପର୍ଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଵିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।

ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି-ଭକ୍ତ ଦାସ

ପୋଲିସ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହତ୍ୟା ଭଳି ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ହେଉଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣା ସବୁଠୁ ବଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି।'

ମୁଖମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ-ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି

ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଅପରାଧୀଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ । ସରକାର ରାଜନୀତିରେ ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ । ସରକାର ପୋଲିସକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବାଟକୁ ଚାଲିଆସନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଅବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡି ଯାଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଖମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ' ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ।

ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ-ସୋନାଲି ସାହୁ

ସେହିପରି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିଫଳ। ପ୍ରତିଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠି ବଦନାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ' ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ହତ୍ୟା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଂଜାମ, ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ପରେ ଜୟଦେବର ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣାରେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସରକାର ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

