ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ; ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପକାଇଲା ତାଲା

ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା କଂଗ୍ରେସ; ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପକାଇଲା ତାଲା
ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ,ଏସଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର । ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ୩୦୦ ୟୁନିଟ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ ।
Published : December 29, 2025 at 7:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ,ଏସଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ୩୦୦ ୟୁନିଟ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ଦାବି କରି ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ tpcodl କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଓ କରାଯାଇଛି । ସରକାର ଓ ଟାଟା ପାୱାର ନିବୃତ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଟାଟା ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟାଟା ପାୱାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପିସିସି ସଭାପତି ଟାଟା ପାୱାର ସହ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ କୋଇଲା, ଆମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି l ଅଥଚ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଘରୋଇ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୋଷିତ ଓ ଅବହେଳିତ l’
ପଞ୍ଜାବ ପରି ବିଜୁଳି ଦେୟ ଛାଡ଼ କର
ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଓଡିଶାରୁ କୋଇଲା ନେଇ ପଞ୍ଜାବ ପରି ରାଜ୍ୟ ୨୦/୨୫ ଭାଗ କୃଷି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ତଥା ମୋଟ ୩୦ ରୁ ୩୫% ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ୩୦୦ ୟୁନିଟ ଲେଖାଏଁ ବିଜୁଳି ଦେୟ ଛାଡ଼ କରିଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର ୨% କୃଷି ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ୭ ରୁ ୮ % ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ l ଓଡିଶାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମୋଟ ୭୦% ବିଜୁଳି ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦିଆ ଯାଉଛି l ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଦରବୃଦ୍ଧି କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଓ କୃଷି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ l’
ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟ ମୂଳକ ଭାବେ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଛାଡି ସରକାର ସବସିଡି ଜରିଆରେ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ୩୦୦ ୟୁନିଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଛାଡ଼ କରିବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଜୁଳି ଦେୟମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଟାଟା ପାୱାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଓ କରି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏଭଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
କୃଷକଙ୍କ ବିଜୁଳି ଦେୟ ଛାଡ଼ କର
ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ୧,୪୦୦ କୋଟିରୁ ନେଇ ୩,୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଦେଇ ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ବିଜୁଳି ଦେୟ ଛାଡ଼ କରିବା ସହିତ ୯୦% ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦେୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l ଓଡିଶାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ୨୪୦ ନିୟୁତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଟନ କୋଇଲାରୁ କେବଳ ୨୨ ନିୟୁତ ଟନ କୋଇଲା ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେଊଛି l ଏଥିପାଇଁ ଓଡିଶାକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି l ଅନୁଗୁଳ ଦେଶର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ୩୦ ସହର ପ୍ରଦୂଷିତ l ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଏସଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟୁନ ୩୦୦ ୟୁନିଟ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ l ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭକ୍ତ ଦାସ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ମିନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପରେ ବିଜୁଳି ଦେୟ ବୋଝ ହୋଇ ପଡିଛି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏହି ଘେରାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଖାଦାନରେ ପରିପୁଷ୍ଟ । ଟାଟା ପାୱାର ଓଡିଶା ପାଇଁ କରିଛି କଣ ? ଓଡିଶାବାସୀ କଂଗ୍ରେସର ଡାକରାରେ ଏସଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ ସିଇଓ ଅରବିନ୍ଦ ସିଂ, ମୁଖ୍ୟ ଆଇନ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାରତ ଭଦୱତ ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏ ନେଇ କମ୍ପାନୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
