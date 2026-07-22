ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶିତ । ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିରୋଧୀ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 22, 2026 at 8:11 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି ବଢ଼ିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ବଳପ୍ରୟୋଗକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଦଳ ।
ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବଳପ୍ରୟୋଗର ତଦନ୍ତ ଓ ଦାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।
3ଟି ଦାବି ରଖିଲା କଂଗ୍ରେସ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଉଠାଯାଇଥିଲା । ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାଶଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ , ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ।
ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜକୁ ବିରୋଧ:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଥିଲେ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅପମାନ । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ "ଛାତ୍ରୋଁ କି ଗୁଞ୍ଜ" ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି । ସରକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ, ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦେଉଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଧାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷା, ଛାତ୍ର ଅଧିକାର ଓ ରାଜନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦେଶରେ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି । ଏବେ ସରକାର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ଲାଠିଚାର୍ଜରେ ଆହତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜଣାଇଲେ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର