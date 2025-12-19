ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ କଟକରେ ଗର୍ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓଲ୍ହାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ
Published : December 19, 2025 at 7:55 PM IST
କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନିକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦଦର୍ଶନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାଦାମବାଡ଼ି ନିକଟରେ ଥିବା ଟାଟା ପାୱାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ।
ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମାର ନୋଟିସ ପ୍ରତିବାଦରେ କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
ଟାଟା ପାୱାରର ସଫେଇ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଲଦିବା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିଛି ଟାଟା ପାୱାର । TPCODL ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୨ ମାସର ବିଲିଂ ପାଇଁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରାଶିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଭାବେ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଅଧିକ ବା ଆବଶ୍ୟକ ରାଶିର ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଏହି ସୁଧ ବାର୍ଷିକ ଭାବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଜମା ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ପୈଠରେ ଖିଲାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାରେ ଖିଲାପ କରନ୍ତି, ଏଭଳି ସମୟରେ ବକେୟା ଅର୍ଥକୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଜମା ମାଧ୍ୟମରେ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ଟାଟା ପାୱାର ।
ଟାଟା ପାୱାର TPCODL ଓଡ଼ିଶା ବିତରଣ ମୁଖ୍ୟ ଗଜାନନ କାଲେଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, "ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଆକ୍ଟ ୨୦୦୩ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ଏହା ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସାୟ । ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ, କନେକ୍ସନ, ଚାର୍ଜେସ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ନିଆଯାଉଛି। ତାହା ଉପରେ ବକେୟା ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ବାବଦରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛୁ । ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ରିଡିଙ୍ଗ ନେଉଛି । ଯାହା ପୁରୁଣା ମିଟର ରିଡିଂ ନେଉଥିଲା, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି । ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଏକ ଭ୍ରମ। ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉନି । ଆମେ ଉଭୟ ପୁରୁଣା ମିଟର ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଉଭୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ଆଜିଯାଏଁ ଉଭୟ ମିଟରରେ ସମାନ ରିଡିଂ ଆସୁଛି । ଯାହାର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି ଜଣେଇ ପାରିବେ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ବର