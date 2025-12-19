ETV Bharat / state

ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ କଟକରେ ଗର୍ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓଲ୍ହାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ

ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।

ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ କଟକରେ ଗର୍ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ
ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ କଟକରେ ଗର୍ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 19, 2025 at 7:55 PM IST

2 Min Read
କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନିକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦଦର୍ଶନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାଦାମବାଡ଼ି ନିକଟରେ ଥିବା ଟାଟା ପାୱାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଟାଟା ପାୱାରର ମନମାନି ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ।



ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମାର ନୋଟିସ ପ୍ରତିବାଦରେ କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ଯୋଗ ଦେଇ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।

ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ କଟକରେ ଗର୍ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓଲ୍ହାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ (ETV BHARAT ODISHA)
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟେକି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଟାଟା ପାୱାର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ୧ କୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ଜମା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୋଫିଆ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଟାଟା ପାୱାର ପାଖରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଥର ସୁଧ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦେବାକୁ ସୋଫିଆ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ (TPCODL) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟର ଚାପକୁ ଜିଜିଆ କର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ସୋଫିଆ । ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଟାଟା ପାୱାରର ସଫେଇ

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଲଦିବା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିଛି ଟାଟା ପାୱାର । TPCODL ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୨ ମାସର ବିଲିଂ ପାଇଁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରାଶିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଭାବେ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଅଧିକ ବା ଆବଶ୍ୟକ ରାଶିର ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୬.୫ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । ଏହି ସୁଧ ବାର୍ଷିକ ଭାବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଜମା ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ପୈଠରେ ଖିଲାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଯଦି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାରେ ଖିଲାପ କରନ୍ତି, ଏଭଳି ସମୟରେ ବକେୟା ଅର୍ଥକୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଜମା ମାଧ୍ୟମରେ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ଟାଟା ପାୱାର ।

ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ କଟକରେ ଗର୍ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ
ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ କଟକରେ ଗର୍ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ (ETV BHARAT ODISHA)

ଟାଟା ପାୱାର TPCODL ଓଡ଼ିଶା ବିତରଣ ମୁଖ୍ୟ ଗଜାନନ କାଲେଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, "ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଆକ୍ଟ ୨୦୦୩ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ଏହା ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସାୟ । ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ, କନେକ୍ସନ, ଚାର୍ଜେସ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ । ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ନିଆଯାଉଛି। ତାହା ଉପରେ ବକେୟା ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ବାବଦରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛୁ । ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ରିଡିଙ୍ଗ ନେଉଛି । ଯାହା ପୁରୁଣା ମିଟର ରିଡିଂ ନେଉଥିଲା, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି । ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଏକ ଭ୍ରମ। ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉନି । ଆମେ ଉଭୟ ପୁରୁଣା ମିଟର ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଉଭୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ଆଜିଯାଏଁ ଉଭୟ ମିଟରରେ ସମାନ ରିଡିଂ ଆସୁଛି । ଯାହାର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି ଜଣେଇ ପାରିବେ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ (ETV BHARAT ODISHA)


