ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ-ଭକ୍ତ ଦାସ

ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି । କେବଳ କେରଳକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ 4 ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Congress performance in assembly elections in 5 states is a challenge for us says opcc president Bhakta Das
ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ନୈରାଶ୍ୟ ଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 4, 2026 at 5:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଚୂଡାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନ ଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ୫ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସହମତ ହେବେ ଯେ, ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଗୁ ବିଜେପି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି । ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଜଣାଯାଏ, ଏବେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଅଧିକ ଜନାଦୃତ ହୋଇପାରିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡିକ ଅସ୍ତିତ୍ବ ହରାଇବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଏହା କେଉଁଭଳି ରୂପ ନେବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି । କେବଳ କେରଳକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ 4 ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୨୬ ବର୍ଷ ହେବ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହି ଆଧାରରେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। 2026ରେ ଏକାଥରେ 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ବିଜେପି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ହତାଶା ଭାବ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି।

ଜନାଦେଶ କଣ ତାହା କେରଳ ଫଳାଫଳରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି

ବିଜେପିର ଏଭଳି ସଫଳତା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖାଲି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସହିତ କରିନି, ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଉଛି। ଆଜିର ଜନମତକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଭାଳେଣି ପଡିିଲାଣି । ଏ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଆଜିର ଫଳାଫଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଜୟ । ଜନାଦେଶ କଣ ତାହା କେରଳ ଫଳାଫଳରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। କେରଳରେ ବିଜେପି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରି ନାହିଁ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତାମିଲନାଡୁର ମତାମତ ବିଜେପିର କୂଟନୀତି ଭଳି ଜଣାପଡୁଛି। ଆସାମରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱା କାମ କଲା ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗଲରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଭଳି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରାଯାଇଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡିକୁ ହଟାଇବା ବିଜେପିର ବହୁତ ଦିନରୁ ଯାଜନା ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜାତୀୟ ଦଳ । ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତୃଣମୂଳରେ ଆମେ ସଠିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ସ୍ଥିତି ଫେରି ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ।


2026 ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରବି ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, 'ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଜନମତ ସ୍ପଷ୍ଟକରୁଛି ଯେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଜାତୀୟ ଦଳ ବିଜେପି । ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ଜାତୀୟ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ । କିନ୍ତୁ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ, ବିଜେପି ଆଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡିକ ଧରାଶାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି ।'

