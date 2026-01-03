ଜନ ନାୟକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ: 'ଜାନକୀ ବାବୁ ଆଜିର ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ'- CM
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଜାନକୀଙ୍କ ଗୁଣଗାନରେ ଶତମୁଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Published : January 3, 2026 at 11:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜାନକୀ ବାବୁ ଆଜିକାଲି ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ । ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଜାନକୀଙ୍କ ଗୁଣଗାନରେ ଶତମୁଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି । ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ମୋ ଜୀବନର ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି । ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜାନକୀ ବାବୁ ନେତା ଥିଲେ ଓ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିଲି । ଯାହାକି ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ ।
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଜନ ନାୟକ, ବାଗ୍ମୀ, ରାଜନେତା, ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶହେତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଜାନକୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଭରଣ ମାଝୀ । ନବ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା, ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀରେ ଏକାଠି ହେଲେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା । ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସାମ୍ବାଦିକ, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ସାହିତ୍ୟକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଯେତିକି ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନାନାହିଁ ।
ହଜାରେ ଦିନରେ ହଜାରେ ଶିଳ୍ପର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଶିଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ । ଆମ ସରକାର ଜନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପୁଣିଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ଓମ୍ଫେଡ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ । ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଥିଲା । ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ସେ ବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେ ତରୁଣ ବୟସରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବିରଳ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ସେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ଶାଖାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1971ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବେଶ ପ୍ରଭାବୀ ରହିଛି । 3 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଓ ପରେ ଆସାମର 2009ରୁ 14 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ସେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ କାମ କରିବା ଶିଖାନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର ମତ ନେଇ କାମ କରିବାରେ ସେ ନିପୁଣ," ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
1926 ଜାନୁଆରୀ ୩ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରାମେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ । କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ ଜାନକୀ । ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା । 3 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାଇତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ସହିତ୍ୟିକ, ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାରେ ସେ ଥିଲେ ମାହୀର । ପୁରୀରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ। ନବ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା, ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏକାଠି ହେଲେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ।
ଇଟିଊି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର