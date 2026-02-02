ଆରପାରିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁଶୀଳା ତିରିଆ
Published : February 2, 2026 at 8:23 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆରପାରିରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁଶୀଳା ତିରିଆ । ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ଦୃଢ ସଂଗଠକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ CWC ସଦସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁଶୀଳା ତିରିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଦୁଃଖିତ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ଓଁ ଶାନ୍ତି 🙏 pic.twitter.com/04j10oBSSh— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) February 1, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁଶୀଳା ତିରିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"
Deeply saddened by the passing of Smt Sushila Tiriya, Former MP and ex CWC Member.— Bhakta Charan Das (@BhaktaCharanDas) February 2, 2026
Her commitment to tribal welfare and social justice will be remembered. My heartfelt condolences to her family. I pray to Lord Jagannatha for her eternal peace. 🙏 pic.twitter.com/jE52Fau2L1
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ CWC ସଦସ୍ୟା ସୁଶୀଳା ତିରିଆଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମନେ ରଖାଯିବ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା। ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"
