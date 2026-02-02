ETV Bharat / state

ଆରପାରିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁଶୀଳା ତିରିଆ

କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁଶୀଳା ତିରିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ସେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ରହିଥିଲେ । ଗତକାଲି ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମସ୍ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ।

FORMER MP SUSHILA TIRIA DEATH
ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ସଂସାଦ ସୁଶୀଳା ତିରିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 2, 2026 at 8:23 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆରପାରିରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁଶୀଳା ତିରିଆ । ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମସ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ଦୃଢ ସଂଗଠକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ CWC ସଦସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁଶୀଳା ତିରିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ CWC ସଦସ୍ୟା ସୁଶୀଳା ତିରିଆଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମନେ ରଖାଯିବ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା। ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

