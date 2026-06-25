କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ପେପର ଲିକ୍ ଭୁଲ ନୁହେଁ ପାପ; ପବନ ଖେଡା
ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଟଳ ଦଳ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 'ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଞ୍ଜ' ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜିବ ରାୟ
Published : June 25, 2026 at 5:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ "ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଞ୍ଜ" ନାମରେ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ଦଳର ଜାତୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ପବନ ଖେଡା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଆଜି ଗୁରୁବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପବନ ଖେଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଟ୍-ଚିଟ୍-ରିପିଟ୍" କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟର ପ୍ରତୀକ । ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପେପର ଲିକ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ପବନ ଖେଡା କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ NTA ପଛରେ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ଅଟେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାରମ୍ବାର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । କୋଟା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦଳ କହିଛି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଆଜି ଠାରୁ ୨୮ଟି ସହରରେ "ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଞ୍ଜ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ୪୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
ଏହି ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଉଠାଇଛି । ପ୍ରଥମତଃ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା, ଭେଣ୍ଡର ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ । ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଫଳ ପ୍ରକାଶ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ସମଗ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯାଉ ।
ଓଡ଼ିଶାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ପବନ ଖେଡା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରଣ ଓ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାରୁ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ।
ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଥ ବାଛି ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କଥା କହିଆସୁଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସରିଲା NEET UG ପରୀକ୍ଷା; ରାଜଧାନୀରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ, 26ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ 12,797 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର