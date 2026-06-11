ସମ୍ବଲପୁରରେ କଂଗ୍ରେସର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ କହ୍ନେୟା କୁମାର
ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କହ୍ନେୟା l ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରାଣା
Published : June 11, 2026 at 9:54 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: କଂଗ୍ରେସ ଯୁବନେତା କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଣହୁଙ୍କାର l ସମ୍ବଲପୁରରେ NSUI ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି ଓ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସି ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କହ୍ନେୟା l ପ୍ରଥମେ ଅଇଁଠାପାଲି ଛକ ସ୍ଥିତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କହ୍ନେୟା କୁମାର ।
ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଇଁଠାପାଲିରୁ ବାହାରି ବୁଢାରଜା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକ, ମୁଦିପଡା ଛକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ, ଭୁତାପଡ଼ା ଛକ, ଦେଇ ଧନକଉଡ଼ା ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କହ୍ନେୟା କୁମାର l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ NSUI ର ସଭାପତି ବିନୋଦ ଝାକଡ଼, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ
ସମାବେଶରେ କହ୍ନେୟା କୁମାର ନିଟ ପେପର ଲିକ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ‘‘ନିଟ ପେପର ଲିକ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ l ଏହି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ’’ l
ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଆକର୍ମଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ କହ୍ନେୟା କୁମାର l ‘‘ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏମିତି କେଉଁ ସିକ୍ରେଟ ରହିଛି ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ ଯେ 'PM weak, Paper leak ' (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବଳ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍) l ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି 'ନାଁ ପଢ଼ୁଙ୍ଗା, ନା ପଢନେ ଦୁଙ୍ଗା ' l ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ମୂର୍ଖଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ’’l
ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ
ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର l ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ରାଲି କରି କଂଗ୍ରେସ ବଂଚିଛି ବୋଲି ଆଜି ସେ ଦେଖେଇ ହେଉଛି l ବର୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ICU ରେ ଅଛି l କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ପେପର ଲିକ ବହୁତ ମାତ୍ରା ରେ ହେଉଥିଲା l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପେପର ଲିକରେ କାହାକୁ ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବଳ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାହା ଲୋକ କହିବେ l କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କେତେ ଭଲ ଥିଲା ତାହା ଦେଶ ଦେଖିଛି l ଆଜି ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତେ IIM ହେଲାଣି l ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମେଡ଼ିକାଳ କଲେଜ ହେଲାଣି, ତାହା କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ l ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରି ରଖୁଥିଲେ l ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ l ଆଗକୁ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି l ଯିଏ ବି ଏହି ଲିକରେ ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ l
କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି l କହ୍ନେୟା କୁମାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅଟେ ଓ ଭାରତ ତେରେ ଟୁକଡେ ଟୁକଡେ ହୋଙ୍ଗେ ବୋଲି କହୁଥିଲା l କହ୍ନେୟା କୁମାର ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ l ଆଉ ଭକ୍ତ ଦାସ ଜନତା ଦଳ ରେ ରହିଥିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି l କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଲୋକ ହେଲେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଫ୍ଲପ ହେଲା’’ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା... 100 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ବଜେଟ୍ ଛୁଇଁଲାଣି 70 ଲକ୍ଷ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର