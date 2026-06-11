ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରରେ କଂଗ୍ରେସର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ କହ୍ନେୟା କୁମାର

ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କହ୍ନେୟା l ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରାଣା

Kanheya Kumar in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କ ରାଲି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 9:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: କଂଗ୍ରେସ ଯୁବନେତା କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରଣହୁଙ୍କାର l ସମ୍ବଲପୁରରେ NSUI ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି ଓ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସି ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କହ୍ନେୟା l ପ୍ରଥମେ ଅଇଁଠାପାଲି ଛକ ସ୍ଥିତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କହ୍ନେୟା କୁମାର ।

Kanheya Kumar in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କ ରାଲି (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଇଁଠାପାଲିରୁ ବାହାରି ବୁଢାରଜା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକ, ମୁଦିପଡା ଛକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ ଛକ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ, ଭୁତାପଡ଼ା ଛକ, ଦେଇ ଧନକଉଡ଼ା ପଡିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କହ୍ନେୟା କୁମାର l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ NSUI ର ସଭାପତି ବିନୋଦ ଝାକଡ଼, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l

Kanheya Kumar in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କ ରାଲି (ETV Bharat Odisha)

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ

ସମାବେଶରେ କହ୍ନେୟା କୁମାର ନିଟ ପେପର ଲିକ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ‘‘ନିଟ ପେପର ଲିକ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ l ଏହି ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ’’ l


ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଆକର୍ମଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ କହ୍ନେୟା କୁମାର l ‘‘ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏମିତି କେଉଁ ସିକ୍ରେଟ ରହିଛି ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି l ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ ଯେ 'PM weak, Paper leak ' (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବଳ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌) l ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି 'ନାଁ ପଢ଼ୁଙ୍ଗା, ନା ପଢନେ ଦୁଙ୍ଗା ' l ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ମୂର୍ଖଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ’’l

Kanheya Kumar in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କ ରାଲି (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ସହ ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ‘‘ବର୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ଅସରପା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି l ବର୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ଘଣ୍ଟା ରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ଘଣ୍ଟା ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି l ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ମିନିଟ ରେ ଜଣେ ମହିଳା ସହ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି l ଏହି ସରକାର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି l ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ହାତରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତତଃ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ l ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବୁନି, ରାସ୍ତା କୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଓ ସଂଘର୍ଷ କରିବୁ l ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ l ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଓଡିଶାର ନାଁ କୁ ମାଟିରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି’’ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କହ୍ନେୟା କୁମାର l
Kanheya Kumar in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁରରେ କହ୍ନେୟା କୁମାରଙ୍କ ରାଲି (ETV Bharat Odisha)
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା NSUI ର ସଭାପତି ବିନୋଦ ଝାକଡ଼ କହିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେଵଳ ନିଜ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି l ନିଟ ପେପର ଲିକ ଏମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ l ଏହା ଏକ କପୋଳକଳ୍ପିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ l ଏହି ଘଟଣା ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୈତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି l ଏପରି କାଣ୍ଡ କରି ଦୋଷୀ ମାନେ ଭଲ ଓକିଲ ଧରି ଖସି ଯାଆନ୍ତି ଓ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ କ୍ରୁଜ ଉପରେ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି l ଏହା ସହ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସରକାର ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହାତ ବାରିଷି କରିଛନ୍ତି l ନିଜ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି l

ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ

ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର l ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ରାଲି କରି କଂଗ୍ରେସ ବଂଚିଛି ବୋଲି ଆଜି ସେ ଦେଖେଇ ହେଉଛି l ବର୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ICU ରେ ଅଛି l କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ପେପର ଲିକ ବହୁତ ମାତ୍ରା ରେ ହେଉଥିଲା l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପେପର ଲିକରେ କାହାକୁ ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ l ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବଳ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାହା ଲୋକ କହିବେ l କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କେତେ ଭଲ ଥିଲା ତାହା ଦେଶ ଦେଖିଛି l ଆଜି ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତେ IIM ହେଲାଣି l ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ମେଡ଼ିକାଳ କଲେଜ ହେଲାଣି, ତାହା କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ l ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରି ରଖୁଥିଲେ l ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ l ଆଗକୁ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି l ଯିଏ ବି ଏହି ଲିକରେ ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ l

କଂଗ୍ରେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି l କହ୍ନେୟା କୁମାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅଟେ ଓ ଭାରତ ତେରେ ଟୁକଡେ ଟୁକଡେ ହୋଙ୍ଗେ ବୋଲି କହୁଥିଲା l କହ୍ନେୟା କୁମାର ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ l ଆଉ ଭକ୍ତ ଦାସ ଜନତା ଦଳ ରେ ରହିଥିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି l କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଲୋକ ହେଲେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଫ୍ଲପ ହେଲା’’ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା... 100 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ବଜେଟ୍ ଛୁଇଁଲାଣି 70 ଲକ୍ଷ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR CONGRESS RALLY
DHARMENDRA PRADHAN NEET PAPER LEAK
CONGRESS KANHEYA KUMAR PROTEST
ସମ୍ବଲପୁରରେ କହ୍ନେୟା କୁମାର
KANHEYA KUMAR RALLY SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.