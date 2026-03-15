ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ କଂଗ୍ରେସ; ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଜାରି କଲା ନୋଟିସ
ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ ତେବେ ଦଳ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
Published : March 15, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 4:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୋହନା ବିଧାୟକ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କଲା କଂଗ୍ରେସ । ଏ ନେଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟା 6ଟ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନ ଯିବ ସେ ନେଇ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ ତେବେ ଦଳ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡା ବେପାରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛି କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସର ୧୪ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିଛନ୍ତି ୮ ଜଣ ବିଧାୟକ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ତାରା ବାହିନୀପତି, ସାଗର ଦାଶ, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ ରହିଥିବା ବେଳେ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ମୁଖିଆ । ହେଲେ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଫୋନ ଲାଗୁ ନ ଥିବାରୁ ଦଳ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ।
ସୋମବାର ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଥିବାରୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅବମାନନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜିତ କୁମାର ପାଢୀ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ନୋଟିସରେ କୁହାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ 13 ଚାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବାକୁ ହ୍ୱିପ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଯୋଗୋଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଏପରିକି ଓଡିଶା ଇନଚାର୍ଜ ଅଜୟ କୁମାର ଲଲୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ-ସିପିଆଇ(ଏମ) ଜିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ଦାଶରଥୀଙ୍କ ନିଖୋଜ ରହିବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ।
ତେଣୁ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନ ଯିବ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି । ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
