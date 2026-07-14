କାଲିଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ
ଜୁଲାଇ ୧୫ରୁ ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଆଇସିସିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 14, 2026 at 11:09 PM IST
PCC INCHARGE LALJI DESAI TOUR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୨୬ ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ବନବାସ, ଏବେ କି ବଦଳିବ କଂଗ୍ରେସର ଭାଗ୍ୟ ? ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାସ୍କର ହେବ ଅଡିଟ୍ । ନେତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କାର୍ଡ ଖୋଲିବେ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ । କିଏ କେତେ କାମ କରିଛି, କିଏ କେବଳ ବୈଠକରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଏବଂ କିଏ ସଂଗଠନକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇଛି, ତାର ହେବ ସମୀକ୍ଷା। ଜୁଲାଇ ୧୫ରୁ ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଆଇସିସିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ । ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳରୁ ସଜାଡ଼ିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣିଥରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ । ଜୁଲାଇ ୨ରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ସେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ସହ ମାରାଥନ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏବେ ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ସେହି ଟାସ୍କର ହେବ ଅଡିଟ୍ । କେତେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, କେତେ ବୁଥରେ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି, କେତେ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନୋବଳ କେତେ ବଢ଼ିଛି, ସେସବୁର ଟିକିନିଖି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଭାରୀ ।
ଏଥରର ଗସ୍ତରେ କେବଳ ସମୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ରହିଛି ଭବିଷ୍ୟତର ରୋଡମ୍ୟାପ୍, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ବୈଠକ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ, ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଉନ୍ମାଦନା; ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସଂସ୍କାର, ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତିକୁ ଦେବ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର; ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍କୁ ଯିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲଲ୍ଲୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ ଲାଲଜୀ: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଲାଲଜୀ ଦେଶାଇ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର