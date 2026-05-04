ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମର କସୁଛି କଂଗ୍ରେସ; ସାଲୁଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ

Congress gears up for Panchayat and Municipal elections
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 4, 2026 at 12:43 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ । ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଦଳ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଲେଣି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡି ନାହାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପିସିସି ଉପସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ପିସିସି।


ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ ହେବା ସହ ସାଙ୍ଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏଭଳି ଆଶା ରଖି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପିସିସି ଉପସଭାପତି ନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ସାହିତ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ

ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଇନଚାର୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ପିସିସି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ୨୬ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସାଲୁଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ସାଙ୍ଗଠନିକ ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟି ଚାଳନା କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ୨୦୨୭ ପଂଚାୟତ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ।

ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରି ପାରିନାହିଁ । ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ।ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କ ଭଳି କିଛି ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି କଂଗ୍ରେସ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବି ଆଖି ଦୃଶିଆ ସଫଳତା କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିନାହିଁ।ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ କମର କସୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା ।

ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ସାଲୁଜା
'ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ୩୫ଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କଂଗ୍ରେସ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ସଂଗଠନକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ,ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଏ ନେଇ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ । କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା କିପରି ଫେରିବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ୨୦୨୯ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ କିପରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ସେ ନେଇ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ହେବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବ ନିଯୁକ୍ତ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଇନଚାର୍ଜ ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା। ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଥିବାରୁ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ରବି ଦାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, '୨୬ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ହତାଶା ମନୋଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । କାରଣ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଙ୍ଗଠନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ସଠିକ ସମୟରେ ମିଳି ପାରୁନାହିଁ । ସବୁବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଂଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସନ୍ତୋଷ ସିଂହ ସାଲୁଜା ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା। ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ଦଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁ ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୁର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦଳ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ।'

ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୦୦ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକଘରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ କରି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ବିଜେଡିକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିଥିଲା । ଏବେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ପରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କଂଗ୍ରେସ ସହ ରହିଛି । ସେହିକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି।

