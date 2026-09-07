ଅନୁଗୋଳର ଖଣି ବିସ୍ଥାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍: ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ MMDR ଆଇନ୍
ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ କଂଗ୍ରେସର ପାୱାର ଶୋ । ଖଣି ବିସ୍ଥାପିତ କିଭଳି କ୍ଷତି ସହିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ-ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : September 7, 2026 at 9:51 PM IST
Congress fact finding team in Anugola, ଅନୁଗୋଳ: କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ MMDR ଆଇନ୍ ନେଇ ବୁଝାଇଲା କଂଗ୍ରେସ । ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ କଂଗ୍ରେସର ପାୱାର ଶୋ । ଖଣି ବିସ୍ଥାପିତ କିଭଳି କ୍ଷତି ସହିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ।
କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଟ ନେତା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାଏଙ୍କ ସମେତ ବାସୁଦେବପୁର ବିଧ୍ୟାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ସି.ଏସ୍.ଏ ରାଜନ୍ ଏକ୍କାଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଉପସଭାପତି ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୁନିଲ ପ୍ରଧାନ, ପିସିସି ରାଜ୍ୟ ସଂପାଦକ ସୁଦୀପ ମିଶ୍ର, କଂଗ୍ରେସ ମିଡିଆ ସେଲ୍ ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଭଗର ମୁଖ୍ୟ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରସ୍ତକରି କୋଇଲା ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ MMDR ଆଇନ୍ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧୀ, ଖଣି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧୀ ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଛଡ଼ା ଖଣି ଖାଦାନର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଅନୁଗୋଳ । ଯେଉଁ ଆଇନ୍ ଲାଗୁ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କହିଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖଣି ରୟାଲଟି ବାବଦକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୧୨୦୦ କୋଟିର କ୍ଷତି ସହିବ । ତେଣୁ ଏନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଭଳି MMDR ଆଇନ୍ ଲାଗୁ କରି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକାଉଛି, ସେ ନେଇ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ୨୦ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପଦଟିଏ ବି ପାଟି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପୋଡା ଯାଇଛି ।
ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଆଇନ୍ ଆସିଲେ ପଂଚାୟତରେ କିଛି କ୍ଷମତା ରହିବ ନାହିଁ । ଲୋକେ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହିବେ । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଭବାନ ହେବେ । ଖଣି ଲିଜ୍ ନେଇଥିବା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଆଇନ୍ ବାତିଲ କରି ରାଜ୍ୟର ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଅବହେଳା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଲୋକେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଚୁପ ରହିଲେ । ଏହାର ଜବାବ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ୨୦ ଜଣ ସଂସଦଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ-'ଆସନ୍ତୁ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିତର୍କ କରିବା'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ