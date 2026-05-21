ବାଲି ଚୋରି ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ

ପାରାଦୀପ-କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Congress demands probe into sand theft case
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 8:21 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାରାଦୀପରେ ବ୍ୟାପକ ବାଲି ଓ ମାଟି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦୋଷାରୋପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାରାଦୀପ-କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଲି ଓ ମାଟି ଚୋରା ଚାଲାଣ ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି।


କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ, କୁଜଙ୍ଗ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ (ଏଫଆଇଆର) ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୮ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଟି ତାଡ଼ି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ୧୮ଟି କମ୍ପାନୀ ଥିବା କଥା ଉଠାଇ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ, ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱର ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ବ୍ୟପକ ଆନ୍ଦୋଳନ-କଂଗ୍ରେସ
ପାରାଦୀପର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକାଧିକ ଫଟୋ ଓ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, 'ବେଆଇନ ମାଟି ଓ ବାଲି ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ।'
କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାରାଦୀପ ସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ।


ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି 'ମା ଓ ମାଟିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ” ନାରା ଦେଇ ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଟି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । କେବଳ ପାରାଦୀପ ନୁହେଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ବେଆଇନ ମାଟି ଓ ବାଲି ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି' ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ-ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ । ETV Bharat କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ସେଥିରେ ତଦନ୍ତ କରି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ' ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନାଫତା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫତେପୁର ଓ ପ୍ରତାପପୁର ମୌଜାର ପ୍ରାୟ ୭୮୦ ଏକର ଜମିକୁ ଇଡକୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଶାସକ ଦଳର କେତେକ ନେତାଙ୍କ ବାହୁଛାୟାରେ ରହି ମାଟି ମାଫିଆମାନେ ଏକ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଗଢ଼ି ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ସେଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଟି ତାଡ଼ି କଟକ-ପାରାଦୀପ ରେଳପଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମକୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ।

ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ନାମକୁ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୁପ୍‌ ବସି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ୧୭ଟି ହାଇୱା ଜବତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନଥିଲା। ଫଳରେ ମାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ବେଆଇନ ଖନନକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ ଓ ଏସପି ଅଙ୍କିତ ବର୍ମା ଗତ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ ନକରାଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଏରସମା, ଅଭୟଚାନ୍ଦପୁର ଓ ପାରାଦୀପ ଲକ୍ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ୧୧ଟି ହାଇୱା, ୫ଟି ପ୍ରୋକଲିନ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା ହାଇୱାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆରେ ଓ ପ୍ରୋକଲିନଗୁଡ଼ିକୁ ବିବି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ରଖାଯାଇଛି।

ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

