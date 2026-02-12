ଓଡିଶା ଜନଜାତିଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା; ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ୮ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ
କେନ୍ଦ୍ରସରକାରରେ ଓଡିଶାରୁ ୨୦ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଛି ।
Published : February 12, 2026 at 11:14 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି । ଏ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଇଲାକା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି । ପ୍ରାୟ ୬୨ ପ୍ରଜାତିର ଜନଜାତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୩% ଜନଜାତି ବସବାସ କରନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାମୁହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି। ଜନଜାତିଙ୍କ ସୌରା ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ କୋରାପୁଟ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲକା। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଡା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କାଟ ଖାଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଦାଶ ଉଇକେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଷାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ
ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ଜାତିର ପରିଚୟ । ଭାଷା ବିନା ସମାଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ। ଭାଷାକୁ ଆଧାର କରି ୧୯୩୬ରେ ଓଡିଶା ଏକ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବସବାସ କରନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦଳିତ ,ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୨ ପ୍ରଜାତିର ଜନଜାତି ବସବାସ କରନ୍ତି । ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ଏବେ ହଜି ହଜି ଯାଉଛି । ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଷାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡାମ କହିଛନ୍ତି, 'ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଷା ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥିତ ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ସରକାର । ନଚେତ ଆଗକୁ ଏ ଦାବି ବ୍ୟାପକ ହେବ, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇବୁ । ବିଜେପି ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ । ସୌରା ଭାଷା ଲିପି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ । ସପ୍ତଗିରି ବାବୁ ଏହି ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଓଡିଶାରୁ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର । ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଛି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା ,ଭାଷା, ଲିପି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡାମ ।
ଓଡ଼ିଆ ସହ ୨୨ଟି ଭାଷା ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଛେଦରେ ସାମିଲ
ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଶାଖା ଭଞ୍ଜ କହନ୍ତି, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୪ ରେ ବୋଡୋ,ମୈଥିଲି ଏବଂ ଡୋଗରା ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଛେଦରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ୨୦୦୦ ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସମୟ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ଯଥାର୍ଥ ହେଉନାହିଁ। ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି । ସେତିକି ନୁହେଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ବି କଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବେ ବି ଆଦିବାସୀମାନେ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ନିଷ୍ପେଷିତ । ଏଭଳି ସମୟରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରଗତି ରଥ କୁଆଡେ ତାହାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡୁଛି।
ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବର୍ଗର ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି
ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୧ ପ୍ରଜାତିର ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି । ୨୧ଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଅଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୭୪ଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି । ଜନଜାତିଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି-ହୋ, ମୁଣ୍ଡାରୀ, ଭୂମିଜ, କୁଇ ଓ ସାଓରା । ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବିଧାନର ୮ମ ଅନୁଛେଦରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କୁଇ ଏବଂ ସାଓରା ଭାଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯଥାକ୍ରମେ ୭ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଗବେଷଣା, ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ସହଜ ହେବ । ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାବିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀଙ୍କ ମତରେ 'ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା ବିଜେପି ସରକାର। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଜାଗିବାର ବେଳ।ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।'
କେବଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭାଷା ନୁହେଁ ,ଜନଜାତିଙ୍କୁ ମୂଳ ସୂତ୍ରରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଜର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଖାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା କଥା ଭିତ୍ତିକ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନଚେତ ଉପର ଠାଉରିଆ ଉଦ୍ୟମ କେବଳ ପାଣିରେ ପଡିବ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପହଂଚିବ ନାହିଁ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 3 ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦାବି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ହେବ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ସଂପର୍କିତ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରୟୋଗ