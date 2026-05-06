କଣାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ
ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : May 6, 2026 at 7:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଣାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ । କଣାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ରହିଛି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପୂର୍ବତନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ।
କଣାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ଘଟି ନଥିଲା । ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ପୁରୀ ସାଂସଦ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ସେ ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଉଭୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ଯାଇ ପାରିନାହିଁ । ପୁରୀ ସାଂସଦ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି । ରାଜନତିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଗରୁ ଏଧରଣର ହିଂସା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ନଥିଲା । ଏଠି ବାଲିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଟୀ ଭିତରେ ମୁଁହାମୁଁହି ହୋଇଥିଲେ । ସେଥିରେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଫାଇଦା ନେଉଥିଲେ, ବୋଲି ପ୍ରସାଦ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ଯେଉଁଭଳି ବର୍ବର, ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା କଣାସରେ ଘଟିଛି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ଶାସନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଚାରିପଟେ ହିଂସା ବଢି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି ଧରଣର ହିଂସା ନଥିଲା । ବାଲିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କଖାରୁବସ୍ତା ଘାଟର ବାଲି ପାଇଁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଟଣାଓଟରା । ବିଲେଇ ପିଠା ଖାଇବା ପରି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ରହିଛି । ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ । ଏକ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଦାଲତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ ମାମଲା ଟ୍ରାଇଲ କରାଯାଉ, ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ । ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ । ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୋର୍ଟ ମନିଟର ଦ୍ଵାରା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଦାବି ରଖୁଛି ବାଲି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟୀଳୟର ସିଟିଂ ଜଜଙ୍କୁ ନେଇ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଉ, ବୋଲି ପ୍ରସାଦ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ।
