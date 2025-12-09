ETV Bharat / state

ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ; ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି

ସମ୍ବିଧାନର ୧୭ ୪(୧) ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଓବିସି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଦେବାପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହି ବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି।

Congress demands discussion on social security issue in Assembly
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ (Etv bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 9, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୁରୁତ୍ୱ। ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିତର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେବନି ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 164 (1)

Congress demands discussion on social security
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ (Etv Bharat)

କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୯୪ ପ୍ରତିଶତ ପଛୁଆବର୍ଗ (ଓବିସି ଓ ଏସ୍‌ଇବିସି ୫୪ ପ୍ରତିଶତ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ୪୦ ପ୍ରତିଶତ) ଅଟନ୍ତି । ସମ୍ବିଧାନର ୧୭ ୪(୧) ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉକ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଦେବାପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହି ବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୃରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

Congress demands discussion on social security issue in Assembly
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ (Etv bharat)

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ସମର୍ଥନରେ ଗୃହୀତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହୀତ କରାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।

ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 164 (1) ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାରଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ? ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମିଶି ଦାବି କଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି।

Congress demands discussion on social security issue in Assembly
ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା କଂଗ୍ରେସ (Etv bharat)

ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ କେଉଁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କେତେ ସଂରକ୍ଷଣ

ଓଡ଼ିଶାରେ ପଛୁଆବର୍ଗ (obc /sebc)ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୪% ଥିବାବେଳେ ଚାକିରୀରେ ସେମାନେ ୨୭ % ପାଇବା କଥା । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୧% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁଛି । ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୭% ପାଇବା କଥା ହେଲେ ମିଳୁଛି ଶୁନ। ଏହି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୪୫୦ MBBS ସିଟ ହରାଉଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଦଳିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୭ %, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୩% ରହିଛି । ଚାକିରିରେ ସେମାନେ ୩୮.୭୫ % ପାଇବା କଥା । ହେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ (ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ) ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨୦% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁଛି। ଏହି ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୩୦୦ MBBS ସିଟ ହରାଉଛନ୍ତି।

ଏ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାରେ ୯୪ ପ୍ରତିଶତ ଆଦିବାସୀ, ଦଳିତ ,ପଛୁଆବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡି ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଲ ଅଣାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ବାଚସ୍ପତି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଅଧିବେଶନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।

ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ରହିଛି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?

MBBSରେ ସମୁଦାୟ 2525 ସିଟ ରହିଛି । ପଛୁଆ ବର୍ଗ 454 ଆସନ ପାଇବା କଥା । ହେଲେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ । ସେହିପରି SC, ST 653 ଆସନ ପାଇବା କଥା, ହେଲେ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି 337 । ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଉଛନ୍ତି 168 । ବଳକା ସିଟ 1179 ରହିଛି।

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି ଚଳିତ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନ ଥିଲେ ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ନାରା ବାଜି କରିଥିଲେ । ପୁନଃ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପିସିସି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

