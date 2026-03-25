ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାଠୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ: କଂଗ୍ରେସର ମାଲକାନଗିରି ବନ୍ଦ, ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ମାଲାକାନଗିରିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ । ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ । ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲୁ ସମାଧାନ ହେଲାନି ।
Published : March 25, 2026 at 3:56 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାନ ନଉଠିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବା ଭଳି ଦାବି ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି(ବୁଧବାର) ମାଲକାନଗିିରି ବନ୍ଦ ପାଳନ ହୋଇଛି । କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଏମଭି 79, ମୋଟୁ ଏବଂ ପଡିଆ ବ୍ଲକକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି l
4 ଦାବି ନେଇ ବନ୍ଦ ପାଳନ:
- ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା
- ଅଦିନିଆ କାଳବୈଶାଖୀରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଫସଲର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା
- ଚାଷୀଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ଖାଲିବସ୍ତାର ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା
- ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗାଇବା
ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ:
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଲିମେଳା, ପଡ଼ିଆ, ମାଥିଲି, ଖଇରପୁଟ, କୋରକୁଣ୍ଡା, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା, ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ସହ ମାଲକାନଗିରି ସହର ଓ ବାଲିମେଳା ଏନଏସିରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ଆହ୍ଵାନ କ୍ରମେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଠାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ବ୍ୟାରିକେଡ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବରେ ଦୋକାନ ବଜାର ରହିଥିଲା l
ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ:
ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଏମଭି 79, ମୋଟୁ ଏବଂ ପଡିଆ ବ୍ଲକକୁ ମଧ୍ଯ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି l ଏଥିସହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି l ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପରେ ବସ୍ ଟ୍ରକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା l ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
‘ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲୁ, ସମାଧାନ ହେଲାନି’
ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥା କହିଛୁ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧାନ ମଣ୍ଡି, ସ୍ଥିତି ପରଖି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'
ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମଣ୍ଡି ଧୋଇଦେଲା ଅଧା ଅଧିବେଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି