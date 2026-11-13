ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଂଗ୍ରେସର ବୟକଟ୍ ଡାକ; ଭକ୍ତ କହିଲେ, ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଂଗ୍ରେସର ବୟକଟ୍ ଡାକBody:ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଂଗ୍ରେସର ବୟକଟ୍ ଡାକ।ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ଓ ରାଜନୈତିକ ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ।
Published : November 13, 2026 at 8:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୟକଟ୍ କରିବ କଂଗ୍ରେସ।ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଏଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନଯିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଏହି ପଦବୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟର ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ତାଲିମ୍ ଦେବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଭକ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ କେବଳ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରହୁନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଦଳୀୟ ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବେ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୟକଟ୍ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବୟକଟ୍ କରିବା ଉଚିତ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ସମ୍ମାନ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ।
ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ବୟକଟ୍ ଆହ୍ୱାନକୁ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେତେଦୂର ସମର୍ଥନ କରିବେ, ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା; ବିଜେପି-ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ, ମାଗିଲା 5ହଜାର କୋଟିର ସହାୟତା, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବନ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା କଂଗ୍ରେସ, ୧୮ରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମହାସମାବେଶ ଡାକରା