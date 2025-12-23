ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା; କରିବ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପି ବିରୋଧ
ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ କରିବ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
Published : December 23, 2025 at 1:43 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 3:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବ । ଲୋଜଙ୍କୁ ଭେଟିବ । ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ । ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡିକୁ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରାଜନୀତୁ କରୁଛନ୍ତି ତାର ମୁଖା ଖୋଲିବ। ଏନେଇ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସର ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମନରେଗା ଯୋଜନା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନାଁ କାଟିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ । ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ।
ମନରେଗା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ଜାଗରଣ
ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୦୧୪ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଇଛି । ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନାକୁ ନାଁ ବଦଳାଇ କଂଗ୍ରେସର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ (MGNREGA)କୁ VB-G Ram G ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଲିଭାଇ ଦେବା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ଥିବା ଯୋଜନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହୀନ ପ୍ରୟାସ। ଏହା ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜାଗରଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ।
ସେହିପରି, ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ରିହାତି ଦରରେ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚାଷ ପାଇଁ ବର୍ଷତମାମ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବିଜେପି ସରକାର ନିଜ କଥା ରଖିପାରିନି । ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକାଙ୍କ ଉପରେ ଟାଟା ପାୱାର ବୋଝ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ।
ଟାଟାର ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ
ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଟାଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (TPCODL)ର ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା (ASD) ନୋଟିସକୁ ଅନୈତିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ASD ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ।
ମନରେଗା ଯୋଜନାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗତାକାଲି (ସୋମବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଲକୋ ଛକ ସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଧାନମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଧାରଣା
ଧାନମଣ୍ଡିରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ବଦଳରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଧାନ ଓଜନରେ କଟନି ଛଟନି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଳ ଦେବଗଡ଼ରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ସମେତ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରୋଧ । ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଜରିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଆଶା ରଖିଛି।
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିରୋଧ ହେବା ଦରକାର-ରବି ଦାସ
ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ହେବନାହିଁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପରେ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡିକ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହାର ସୁଫଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଲେଷକ ରବି ଦାସ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
