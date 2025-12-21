ଟାଟାର ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ; ଡ଼ିସେମ୍ବର 26ରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା

ଟାଟାର ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କଂଗ୍ରେସର ବିରୋଧ; ଡ଼ିସେମ୍ବର 26ରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣା
ଟାଟା ପାୱାର ଜନବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛି | ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି । ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଟାଟାକୁ ନ ଦେବାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି l
Published : December 21, 2025 at 8:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାକ୍ସ ନ ହଟାଏ ତେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରକୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଟାଟା ପାୱାର ବିଦା ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ l ଡିସେମ୍ବର 29ରେ ସମସ୍ତ ବିଜୁଳି ଅଫିସ ଘେରାଓ କରାଯିବ l ଟାଟା ପାୱାର ଜନବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛି | ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି । ଟାଟା ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବନ୍ଦ ନ କରେ ତେବେ ଡ଼ିସେମ୍ବର 26ରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ଵାଟରରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଟାଟା ପାୱାର ବିଦା ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ l ଟାଟା ପାୱାର ଜନବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛି | ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି । ଟାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବା କଥା । ହେଲେ ଟାଟାର ବେଆଇନ କାମକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରି ହେବନି । ଏହାସହ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଟାଟାକୁ ନ ଦେବାକୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି l
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଧାନ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଥିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ଧାନ କିଣାରେ ଦୁଇ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଖୁଲମ ଖୁଲା କଟନୀ ଛଟନୀ ଚାଲିଛି । 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର । ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ସେଲ ଯେମିତି ହବ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ତେଣୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ସବୁଆଡେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ l
ଡିସେମ୍ବର ୨୨ରୁ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ବିଜୁଳି ଓ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଦୁର୍ନୀତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ନାମକରଣ ବଦଳାଇବା, ଯୋଜନାର ରୂପରେଖକୁ ବିକୃତ କରିବା ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ସେହିପରି, ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ, କିଲ୍ଲାପାଳ/ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣା ଦେବେ ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ବୁଧବାର ଦିନ ଧାନସଂଗ୍ରହରେ ସରକାରୀ ଚଞ୍ଚକତା ଓ ଅରାଜକତା ବିରୋଧରେ ଡିସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ । କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଯାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟାଟା ପାୱାରର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଜାଗରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଡିସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ । ନେତାମାନେ ଶେଷରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୮ ରବିବାର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ । ଏହି ଅବସରରେ ଏ ଥର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଳକ୍ ଏପରିକି ପଂଚାୟତ ଓ ଗ୍ରାମାଂଚଳ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏଆଇସିସି ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି । ଶେଷରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୯ ସୋମବାର ଦିନ ଏଏସ୍ଡି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବ ଦଳ l
ଟାଟାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ-ପିସିସି ସଭାପତି
ଏ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏପରି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଟାଟା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି । ତେଣୁ ଟାଟା ହଟିବା ଦରକାର । ଲୋକେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ କରୁଛି-ବାବୁ ସିଂ
ଏହାର ଜବାବରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଆଗ ସ୍ଥିର କରୁ କାହା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ l ଭକ୍ତ ଦାସ ମୋକିମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି l ଦଳ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି l ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଲୀନ ହେଲାଣି l ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଓ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ଡ଼ଙ୍ଗା କୁଟା ପାଇଲେ ଭାବେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଚଢି ଯିବ l ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ l ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
